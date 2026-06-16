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OpenAI: costi record, decisiva la sfida IPO

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L’azienda di ChatGPT arriva verso la possibile IPO con ricavi in forte crescita ma costi enormi: 34 miliardi di dollari di spesa nel 2025, mentre il Wall Street Journal segnala possibili tagli ai prezzi dei token. La sfida non è solo tecnologica: occorre dimostrare che l’AI generativa può diventare un business sostenibile e redditizio

Pubblicato il 16 giu 2026
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OpenAI IPO

OpenAI arriva alla vigilia della sua possibile quotazione con un paradosso sempre più evidente: è una delle aziende più influenti della storia recente della tecnologia, ma deve ancora dimostrare che l’intelligenza artificiale generativa possa diventare un business con margini da grande piattaforma software.

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

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