OpenAI arriva alla vigilia della sua possibile quotazione con un paradosso sempre più evidente: è una delle aziende più influenti della storia recente della tecnologia, ma deve ancora dimostrare che l’intelligenza artificiale generativa possa diventare un business con margini da grande piattaforma software.
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OpenAI: costi record, decisiva la sfida IPO
L’azienda di ChatGPT arriva verso la possibile IPO con ricavi in forte crescita ma costi enormi: 34 miliardi di dollari di spesa nel 2025, mentre il Wall Street Journal segnala possibili tagli ai prezzi dei token. La sfida non è solo tecnologica: occorre dimostrare che l’AI generativa può diventare un business sostenibile e redditizio
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