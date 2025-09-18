NotebookLM è ideale per lo studio e la ricerca. Impariamo a usarlo

NotebookLM, sviluppato da Google Labs e basato sul modello Gemini, rappresenta una delle più avanzate piattaforme di supporto allo studio e alla ricerca. Lanciato inizialmente come “Project Tailwind” nel 2023, è stato progettato per trasformare l’interazione con documenti complessi in un processo semplice e produttivo. La piattaforma consente di caricare e organizzare documenti accademici, report tecnici e fonti eterogenee – tra cui PDF, Google Docs, presentazioni e pagine web – e di ottenere sintesi, spiegazioni e risposte precise basate esclusivamente sui contenuti caricati.

Nel 2024, l’introduzione delle Audio Overviews ha permesso agli utenti di convertire testi articolati in podcast sintetici, fruibili come brevi lezioni audio. Con il rilascio di NotebookLM Plus nel 2025, l’ecosistema ha compiuto un ulteriore salto evolutivo, introducendo strumenti multimediali avanzati che combinano apprendimento visivo e auditivo per massimizzare la comprensione dei materiali.

La nuova funzionalità Video Overviews

Il 29 luglio 2025 Google ha annunciato ufficialmente la funzione Video Overviews, un’estensione di NotebookLM che amplia radicalmente il modo di interagire con la conoscenza. Le Video Overviews permettono di trasformare documenti in slideshow narrati: una sequenza di diapositive generate automaticamente, arricchite da testi, citazioni, immagini e grafici estratti dalle fonti caricate, accompagnate da una voce AI che ne illustra i punti salienti.

Non si tratta ancora di video animati in senso pieno, ma di presentazioni visive progettate per favorire un apprendimento multimodale e offrire una sorta di lezione guidata digitale.

Il processo di generazione si svolge attraverso tre fasi principali.

il sistema analizza il contenuto dei documenti e ne individua i concetti più rilevanti. il sistema costruisce una sequenza narrativa ottimizzata, strutturata in slide coerenti e ordinate. una voce sintetica narra il contenuto delle diapositive, guidando l’utente nella comprensione. Il risultato finale è una combinazione di visualizzazione e ascolto che favorisce la memorizzazione e l’elaborazione dei concetti chiave.

Personalizzazione e scenari applicativi

Una caratteristica distintiva delle Video Overviews è l’alto grado di personalizzazione. L’utente può scegliere il livello di approfondimento, impostare un tono più divulgativo, accademico o tecnico, e selezionare le sezioni di maggiore interesse. Questo approccio le rende adatte a una vasta gamma di contesti applicativi.

Università e ricerca scientifica : per riassumere articoli complessi, evidenziare metodologie e spiegare risultati sperimentali.

: per riassumere articoli complessi, evidenziare metodologie e spiegare risultati sperimentali. Formazione aziendale e industriale : per diffondere in modo rapido e chiaro report tecnici, linee guida interne e aggiornamenti di progetto.

: per diffondere in modo rapido e chiaro report tecnici, linee guida interne e aggiornamenti di progetto. Divulgazione e comunicazione accademica: per trasformare documenti specialistici in contenuti comprensibili anche a un pubblico non esperto.

Al momento, la funzionalità è disponibile esclusivamente in lingua inglese, ma il supporto ad altre lingue è già previsto e contribuirà a una diffusione più ampia in ambito internazionale. La possibilità di creare Video Overviews multilingue renderà NotebookLM uno strumento prezioso per la collaborazione globale nella ricerca e nella formazione.

Studio Panel rinnovato e multitasking

L’arrivo delle Video Overviews è stato accompagnato da un aggiornamento significativo dell’interfaccia, con l’introduzione dello Studio Panel. Questa nuova sezione consente di generare e gestire simultaneamente diversi tipi di output, come Audio e Video Overviews, mappe concettuali e report sintetici.

Gli utenti possono ora creare più versioni dello stesso contenuto – ad esempio, una sintesi rapida per la consultazione veloce e una panoramica più approfondita per lo studio dettagliato – e passare fluidamente da un formato all’altro. Il multitasking integrato permette inoltre di, per esempio, ascoltare un’Audio Overview mentre si esplora una Mind Map generata automaticamente.

Prime impressioni e valutazioni preliminari

I primi riscontri indicano che le Video Overviews sono percepite come mini‑lezioni visive efficaci per affrontare contenuti tecnici o densi. Alcuni utenti hanno segnalato tempi di generazione variabili, da pochi minuti fino a venti, in funzione della quantità di documenti nel notebook. Occasionalmente si notano discrepanze tra la narrazione e le immagini, come slide che non sempre corrispondono perfettamente al testo letto dalla voce AI.

Un esempio concreto di Video Overview è mostrato nell’immagine seguente, in cui il sistema ha creato una presentazione dal titolo The EU’s Digital Rulebook: GDPR, NIS2, and AI Act basata su quattro fonti:

Questi risultati preliminari confermano il potenziale dello strumento, pur suggerendo margini di miglioramento nella coerenza visivo-narrativa. Google considera le Video Overviews una fase sperimentale, destinata a perfezionarsi attraverso i feedback degli utenti.

Prospettive e impatti futuri

L’introduzione delle Video Overviews segna un passo importante verso la creazione di strumenti di studio e comunicazione veramente interattivi e multicanale. In prospettiva, l’evoluzione di questa funzionalità potrebbe includere:

Supporto multilingue avanzato, per ampliare la fruibilità globale. Miglioramento della coerenza visivo-narrativa, con slide sempre più pertinenti e accurate. Integrazione con formati video animati o interattivi, rendendo le presentazioni più coinvolgenti. Applicazioni nella didattica ibrida e nella formazione aziendale, con moduli di micro‑learning generati automaticamente da documenti complessi.

Se queste prospettive saranno confermate, NotebookLM potrebbe consolidarsi come una piattaforma di riferimento per la gestione della conoscenza assistita da intelligenza artificiale, ridefinendo il modo in cui studenti, docenti e professionisti accedono, comprendono e condividono le informazioni.