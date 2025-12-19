Nasce l’Osservatorio sull’intelligenza artificiale nel lavoro: strategia, tutele e produttività

scenari

Il Ministero del Lavoro istituisce un Osservatorio dedicato all’adozione dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è governare l’impatto dell’AI su occupazione, produttività e diritti, promuovendo innovazione responsabile, sicurezza, competenze e dialogo sociale, in linea con il quadro normativo europeo e le migliori pratiche internazionali