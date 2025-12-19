Nasce l’Osservatorio sull’intelligenza artificiale nel lavoro: strategia, tutele e produttività

Intelligenza Artificiale AI Leader News Realtà Virtuale (XR) Quantum computing

Il Ministero del Lavoro istituisce un Osservatorio dedicato all’adozione dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è governare l’impatto dell’AI su occupazione, produttività e diritti, promuovendo innovazione responsabile, sicurezza, competenze e dialogo sociale, in linea con il quadro normativo europeo e le migliori pratiche internazionali

Pubblicato il 19 dic 2025
Osservatorio sulll'AI nel lavoro

Con il decreto ministeriale n. 173 del 15 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro ha ufficialmente istituito l’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. La struttura nasce per definire una strategia nazionale sull’uso dell’IA in ambito lavorativo e per monitorarne gli effetti sul mercato occupazionale.

