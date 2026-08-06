Meta ha lanciato Muse Code, il suo primo agente di programmazione destinato a competere direttamente con Claude Code di Anthropic e Codex di OpenAI. Lo strumento, annunciato il 5 agosto 2026 e distribuito inizialmente in versione beta per macOS e Linux, funziona attraverso il terminale ed è basato sul modello Muse Spark 1.2. Può esaminare grandi archivi di codice, pianificare modifiche, scrivere nuove funzioni, eseguire test e controllare se il risultato ottenuto risponde alle richieste dell’utente.

L’elemento sul quale Meta insiste maggiormente è il prezzo. La società propone una tariffa ordinaria collegata ai prezzi del modello Muse Spark e una formula “contributor” fortemente scontata. In quest’ultimo caso, il costo dei token generati scende a 20 centesimi di dollaro per milione, a condizione che l’utente accetti di fornire dati sull’utilizzo e feedback utili a migliorare i prodotti del gruppo.

L’offerta apre un nuovo capitolo nella competizione sull’intelligenza artificiale. Dopo aver investito decine di miliardi di dollari in infrastrutture, chip e assunzioni, Meta deve dimostrare di poter costruire servizi capaci di produrre ricavi diretti. Muse Code è uno dei primi tentativi di trasformare la capacità di calcolo e i modelli sviluppati internamente in un prodotto rivolto a programmatori, startup e imprese.

Un agente che lavora direttamente sul software

Gli agenti di programmazione rappresentano un’evoluzione rispetto agli assistenti che si limitavano a completare una riga di codice o a suggerire una funzione. Questi sistemi ricevono un obiettivo più ampio, analizzano i file di un progetto, scelgono quali interventi eseguire e utilizzano strumenti esterni, compresi terminale, compilatori e ambienti di test.

Muse Code è stato progettato per intervenire su attività di ingegneria del software articolate. Secondo le informazioni diffuse al momento del lancio, può suddividere un incarico tra più sotto-agenti, isolare le modifiche in differenti aree di lavoro e conservare una registrazione delle operazioni, così da riprendere l’esecuzione dopo un errore o un’interruzione. La versione beta opera dal terminale, la stessa impostazione adottata da Claude Code e da altri strumenti rivolti agli sviluppatori professionali.

Alexandr Wang, responsabile delle attività di intelligenza artificiale di Meta, ha spiegato al Wall Street Journal che lo strumento può essere adatto a numerosi processi di lavoro, soprattutto per il vantaggio economico. Alcuni dipendenti di Meta lo stanno già usando internamente e la società prevede di aumentarne la diffusione nei propri gruppi di sviluppo.

L’utilizzo interno può offrire due benefici. Meta può ridurre il tempo necessario per sviluppare e controllare il software usato nei suoi servizi; allo stesso tempo, può raccogliere una grande quantità di interazioni reali con cui individuare errori e migliorare il modello prima di una distribuzione più ampia.

Il prezzo diventa l’arma commerciale di Meta

La tariffa standard di Muse Spark 1.2 indicata al lancio è di 1,25 dollari per milione di token in ingresso, 15 centesimi per gli input già presenti nella cache e 4,25 dollari per milione di token in uscita. Il piano contributor applica uno sconto molto più ampio, portando l’output a circa 20 centesimi per milione di token.

Il prezzo scontato è quindi inferiore di oltre venti volte rispetto alla tariffa ordinaria di Muse Spark 1.2. Il risparmio non è però gratuito: chi aderisce consente a Meta di utilizzare le attività svolte con l’agente per migliorare i propri sistemi. Per un programmatore indipendente o per una startup che lavora su software non riservato, la formula può risultare conveniente. Per un’impresa che gestisce codice proprietario, dati dei clienti o segreti industriali, la condivisione delle interazioni richiede invece una valutazione più severa.

Il confronto con OpenAI e Anthropic non è perfettamente omogeneo. Claude Code e Codex sono disponibili anche attraverso abbonamenti da circa 20 dollari al mese, con limiti di utilizzo e piani più costosi per chi necessita di maggiore capacità. Quando si superano le soglie incluse, il consumo può essere fatturato in base ai token o alle chiamate effettuate.

Sul mercato delle api, OpenAI applica a GPT-5.6 Sol un prezzo di 5 dollari per milione di token in ingresso e 30 dollari per quelli in uscita. GPT-5.6 Terra costa 2,50 dollari in ingresso e 15 dollari in uscita. La versione Luna, dopo il taglio comunicato il 30 luglio 2026, costa un dollaro in ingresso e 1,20 dollari per milione di token generati. OpenAI ha ridotto dell’80% il prezzo dell’output di Luna e del 20% quello di Terra.

Anthropic offre Claude Sonnet 5, fino al 31 agosto 2026, alla tariffa promozionale di 2 dollari per milione di token in ingresso e 10 dollari in uscita. Il listino ordinario prevede rispettivamente 3 e 15 dollari. Claude Opus 4.8, il modello di fascia superiore indicato dalla società, costa 5 dollari per l’input e 25 dollari per l’output.

Meta punta dunque a entrare nel mercato dal gradino più basso del listino. La strategia ricorda quella adottata dai produttori cinesi, che hanno usato prezzi contenuti per aumentare rapidamente il numero di sviluppatori.

Le tariffe rilevate per le versioni economiche di DeepSeek partono da pochi decimi di dollaro per milione di token, anche se i valori cambiano in base al modello, alla cache e al tipo di richiesta. Il solo prezzo per token, inoltre, non misura la spesa effettiva: un modello meno efficiente può generare più testo, compiere più passaggi o richiedere più tentativi per concludere lo stesso incarico.

Lo sconto in cambio dei dati

Il piano contributor distingue Muse Code dai principali concorrenti. Meta rinuncia a una parte consistente del ricavo immediato per ottenere dati sulle modalità con cui i programmatori assegnano compiti all’agente, correggono gli errori e valutano le risposte.

Per addestrare un sistema dedicato al software non basta raccogliere codice già pubblicato. Le interazioni mostrano quali soluzioni vengono accettate, quali modifiche vengono annullate, quali test falliscono e in quali punti l’agente necessita dell’intervento umano. Sono informazioni utili per migliorare la capacità del modello di operare su progetti reali.

Lo scambio tra prezzo e dati può però limitare l’adozione tra le aziende sottoposte a obblighi di riservatezza. Una banca, una società sanitaria o un produttore industriale potrebbero non poter trasferire a un fornitore esterno il contenuto dei propri archivi software. Anche le imprese meno regolamentate dovranno esaminare le condizioni contrattuali, i tempi di conservazione e le modalità con cui le informazioni vengono impiegate.

Per Meta, la formula consente di differenziare il mercato. Gli utenti più sensibili al prezzo contribuiscono all’addestramento, mentre quelli che richiedono maggiore tutela possono utilizzare la tariffa ordinaria. Il risultato economico dipenderà dalla capacità di convertire almeno una parte degli utilizzatori iniziali in clienti disposti a pagare il listino pieno.

La pressione degli investitori sugli investimenti AI

Muse Code arriva dopo una fase di forte aumento della spesa. Meta ha costruito nuovi centri dati, acquistato grandi quantità di semiconduttori e sottoscritto contratti pluriennali per assicurarsi energia e capacità di calcolo. Durante la presentazione dei risultati del secondo trimestre, il 29 luglio 2026, gli investitori hanno chiesto indicazioni più precise sui tempi necessari per monetizzare queste risorse.

Mark Zuckerberg ha confermato che la società ha ricevuto proposte per vendere parte della propria capacità di calcolo, ma ha difeso la decisione di conservare la maggioranza delle risorse per lo sviluppo dei prodotti interni. Secondo l’amministratore delegato, cedere troppa capacità per ottenere ricavi a breve termine potrebbe indebolire la posizione di Meta nella costruzione dei modelli futuri.

Il mercato ha reagito negativamente alla mancanza di un calendario dettagliato. Nelle sedute successive ai conti trimestrali, il titolo Meta ha perso circa il 10%, mentre gli analisti hanno concentrato l’attenzione sulla riduzione del flusso di cassa e sul volume degli investimenti programmati.

Un agente per il coding offre una via di monetizzazione più diretta rispetto alle funzioni gratuite inserite in Facebook, Instagram o WhatsApp. Ogni utilizzo può essere misurato e fatturato; i clienti professionali tendono inoltre a mantenere gli strumenti che riescono a integrare nei processi di sviluppo.

La riorganizzazione guidata da Alexandr Wang

Meta ha riorganizzato le proprie attività nell’estate del 2025, creando Meta Superintelligence Labs. La guida della nuova divisione è stata affidata ad Alexandr Wang, cofondatore di Scale AI, società specializzata nella preparazione e nell’etichettatura dei dati impiegati per addestrare i modelli.

Wang ha avviato una campagna di assunzioni rivolta ai ricercatori dei principali laboratori, sostenuta da pacchetti retributivi del valore di diversi milioni di dollari. La divisione ha poi sviluppato Muse Spark, presentato nell’aprile 2026 come il nuovo modello centrale dell’ecosistema Meta. La prima versione è stata integrata nell’assistente Meta AI e destinata alla distribuzione su WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger e sugli occhiali intelligenti del gruppo.

A luglio Meta ha presentato Muse Spark 1.1 e aperto negli Stati Uniti un’anteprima della Meta Model API per gli sviluppatori. L’aggiornamento ha migliorato la capacità di individuare errori complessi, gestire flussi di lavoro con più agenti e analizzare immagini, video e documenti. Muse Code porta questa tecnologia in un prodotto specializzato, basato sulla versione 1.2 del modello.

La sequenza delle uscite indica una strategia articolata su tre livelli: distribuire l’assistente ai consumatori attraverso le applicazioni sociali, vendere l’accesso ai modelli tramite api e costruire strumenti verticali per attività professionali. Il coding è stato scelto perché dispone già di una domanda misurabile e di concorrenti che hanno dimostrato la disponibilità degli utenti a pagare.

Claude Code e Codex hanno aperto il mercato

Anthropic ha conquistato una posizione importante con Claude Code, inizialmente adottato soprattutto dagli sviluppatori che lavorano dal terminale. Il prodotto può leggere un intero progetto, modificare più file e interagire con strumenti di controllo delle versioni. La diffusione ha aiutato Anthropic a trasformare le capacità tecniche dei modelli Claude in un servizio utilizzato quotidianamente.

OpenAI ha risposto con Codex, sviluppato come agente capace di eseguire incarichi di programmazione, proporre modifiche e lavorare su progetti collegati a repository software. Entrambe le società vendono anche piani di fascia superiore rivolti agli utenti che svolgono numerose attività o assegnano incarichi lunghi.

La competizione si sposta ora dalla sola qualità del modello all’affidabilità dell’intero sistema. Per convincere le imprese, un agente deve comprendere archivi molto grandi, evitare di modificare parti non richieste, eseguire test pertinenti e lasciare una traccia controllabile del proprio lavoro. Anche sicurezza, gestione degli accessi e protezione del codice incidono sulla scelta.

Meta dovrà dimostrare che il risparmio non viene compensato da un maggiore numero di errori o da tempi più lunghi. I risultati dei benchmark pubblicati dai produttori offrono indicazioni limitate, perché le prestazioni cambiano in base al linguaggio, alla struttura del progetto e agli strumenti concessi all’agente.

Il valore economico dipenderà dall’uso reale

Muse Code amplia le possibilità commerciali di Meta, ma il prezzo scontato da solo non garantisce ricavi rilevanti. La società dovrà conquistare sviluppatori già abituati a Claude Code, Codex, Cursor e altri prodotti integrati negli ambienti di lavoro.

Il primo obiettivo sarà aumentare l’utilizzo. Un’ampia base di utenti può produrre dati, segnalazioni e visibilità. Il secondo sarà trattenere i clienti quando termineranno gli incentivi o quando le loro esigenze richiederanno piani con maggiore tutela. Il terzo riguarderà le imprese, che pagano di più ma chiedono contratti, controlli amministrativi, garanzie sulla sicurezza e assistenza tecnica.

Per gli investitori, il lancio fornisce una prima risposta alla richiesta di monetizzazione, non ancora la prova di un rendimento adeguato agli investimenti. Con una tariffa di 20 centesimi per milione di token, servono volumi molto elevati per generare ricavi paragonabili a quelli della pubblicità o del cloud. La formula contributor attribuisce inoltre parte del valore ai dati raccolti, anziché al fatturato prodotto nel breve periodo.

Muse Code segna comunque un cambiamento nella politica commerciale del gruppo. Meta non usa più l’intelligenza artificiale soltanto per migliorare raccomandazioni, pubblicità e applicazioni sociali. Con il nuovo agente vende direttamente una prestazione informatica e accetta di competere sui prezzi con le società che hanno costruito il mercato dei modelli generativi.

I prossimi risultati trimestrali dovranno indicare quanti sviluppatori hanno scelto il servizio e quanti sono passati dalla sperimentazione a un utilizzo pagato.