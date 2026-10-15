Nei processi di adozione dell’AI da parte delle imprese, la fase iniziale caratterizzata da progetti pilota – condotti principalmente con lo scopo di sperimentare e comprendere le potenzialità della tecnologia –, “si può considerare sostanzialmente conclusa”, sottolinea ad AI4Business Giovanni Miragliotta, full professor e co-direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano.
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Miragliotta (PoliMi): “Il bivio cruciale tra superintelligenza statale e AI ordinaria commerciale”
Si profila una biforcazione strategica: isolare la governance delle capability di supremazia e superintelligenza avocandole allo Stato, e permettendo al mercato di adottare modelli proporzionati ed economicamente sostenibili per la trasformazione AI. Come spiega il co-direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano
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