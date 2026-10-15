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L’azienda di Amodei presenta agli investitori ricavi trimestrali di 16,8 mld di dollari, in aumento del 45%, e una redditività rettificata. Ma il ritmo di crescita rallenta, la concorrenza con OpenAI si intensifica e la spesa per i data center supera i 500 mld. Verso l’ipo di novembre, il mercato chiede margini e numeri più trasparenti e credibili