Anthropic ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con ricavi per 16,8 miliardi di dollari, in crescita di circa il 45% rispetto ai tre mesi precedenti, e ha raggiunto la redditività su base rettificata per il secondo trimestre consecutivo. Sono i risultati presentati il 14 ottobre agli investitori riuniti nella sede di San Francisco, mentre la società fondata da Dario Amodei prepara la quotazione a Wall Street, prevista per novembre.
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Anthropic, ricavi a 16,8 miliardi: ipo e incognite
L’azienda di Amodei presenta agli investitori ricavi trimestrali di 16,8 mld di dollari, in aumento del 45%, e una redditività rettificata. Ma il ritmo di crescita rallenta, la concorrenza con OpenAI si intensifica e la spesa per i data center supera i 500 mld. Verso l’ipo di novembre, il mercato chiede margini e numeri più trasparenti e credibili
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