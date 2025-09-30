Le imprese stanno vivendo un punto di svolta epocale: umani e agenti AI lavorano insieme in tempo reale per innovare e rafforzare la resilienza. Questa trasformazione apre nuove possibilità ma anche complessità crescenti per i team di sicurezza, chiamati a fronteggiare minacce più rapide e sofisticate di quanto i tradizionali strumenti possano gestire.
Microsoft Sentinel, come difendere le organizzazioni nell’era dell’AI agentica
Sentinel si trasforma in una piattaforma agentica capace di difendere le organizzazioni su larga scala. Con il supporto di Security Copilot e nuovi strumenti per costruire agenti personalizzati, le aziende possono anticipare le minacce, automatizzare la risposta e governare l’adozione dell’intelligenza artificiale in sicurezza
