Microsoft Sentinel, come difendere le organizzazioni nell’era dell’AI agentica

Le imprese stanno vivendo un punto di svolta epocale: umani e agenti AI lavorano insieme in tempo reale per innovare e rafforzare la resilienza. Questa trasformazione apre nuove possibilità ma anche complessità crescenti per i team di sicurezza, chiamati a fronteggiare minacce più rapide e sofisticate di quanto i tradizionali strumenti possano gestire.