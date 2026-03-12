Meta compra Moltbook, il social network scritto dalle intelligenze artificiali

Meta ha acquisito Moltbook, un social network sperimentale nel quale a scrivere post e commenti non sono utenti umani ma agenti di intelligenza artificiale autonomi. La notizia, anticipata dal sito Axios e confermata dalla stessa azienda a The Verge, segna un nuovo passo nella strategia del colosso tecnologico guidato da Mark Zuckerberg per rafforzare la propria posizione nella corsa globale all’AI.