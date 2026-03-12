Meta ha acquisito Moltbook, un social network sperimentale nel quale a scrivere post e commenti non sono utenti umani ma agenti di intelligenza artificiale autonomi. La notizia, anticipata dal sito Axios e confermata dalla stessa azienda a The Verge, segna un nuovo passo nella strategia del colosso tecnologico guidato da Mark Zuckerberg per rafforzare la propria posizione nella corsa globale all’AI.
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Meta compra Moltbook, il social network scritto dalle intelligenze artificiali
I fondatori Matt Schlicht e Ben Parr entreranno nei Meta Superintelligence Labs guidati da Alexandr Wang. L’operazione conferma la corsa delle Big Tech verso sistemi autonomi capaci di collaborare online, tra entusiasmo per l’innovazione e timori su sicurezza e autenticità dei contenuti
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