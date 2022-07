MDOTM entra nel ranking mondiale delle migliori società di AI

Fintech Global premia l’azienda riconoscendone l’approccio innovativo allo sviluppo di AI e per la crescente adozione della sua tecnologia a supporto dei processi d’investimento di primarie istituzioni finanziarie in Europa e Stati Uniti [...]

MDOTM, società Fintech attiva nello sviluppo di soluzioni d’investimento con intelligenza artificiale, entra nel ranking mondiale delle società AI più innovative stilato da Fintech Global. Dopo aver esaminato oltre 2000 candidature internazionali, il comitato di esperti della testata specializzata in Fintech B2B con sede a Londra ha premiato MDOTM riconoscendone l’approccio innovativo allo sviluppo di AI e per la crescente adozione della sua tecnologia a supporto dei processi d’investimento di primarie istituzioni finanziarie in Europa e Stati Uniti.

Fondata a Londra, MDOTM è dal 2015 advisor di numerosi investitori istituzionali per lo sviluppo di soluzioni d’investimento che sfruttano l’intelligenza artificiale. Selezionata inizialmente da Google, la società ha raccolto oltre 10 milioni di dollari da investitori istituzionali e professionisti della finanza. Oggi, grazie a un team di oltre 50 persone il team d’investimento di MDOTM è tra i più grandi d’Europa. Grazie al network accademico della fintech, MDOTM LAB, la società è inoltre coinvolta in diversi progetti internazionali di ricerca all’intersezione tra l’AI, finanza comportamentale e investimenti sostenibili.

MDOTM: entro l’anno una nuova sede a New York

Banche, assicurazioni, family office, Asset e Wealth manager utilizzano Alice – la tecnologia proprietaria – a supporto delle scelte di Asset Allocation strategica e tattica e per lanciare nuovi prodotti d’investimento. Nel 2022, Alice ha ottenuto il premio “Excellence in Investment Advisory” dal comitato AIFiN e “Best New Product” ai Global Fintech Awards di New York, dove la società prevede di aprire un nuovo ufficio entro la fine del 2022 per accelerare la sua espansione internazionale.​​

Tommaso Migliore, CEO e Founder di MDOTM, ha commentato: “Nei prossimi anni l’AI continuerà a rimanere una priorità strategica per le istituzioni finanziarie. Rientrare tra le migliori società di AI è un’ulteriore conferma del valore che la nostra tecnologia porta ai nostri clienti e il frutto di anni di investimenti in Ricerca e Sviluppo. Grazie a uno dei team d’investimento specializzati in AI più grandi d’Europa, questo riconoscimento rafforza la posizione di MDOTM come partner strategico per supportare ogni istituzione finanziaria nell’integrare l’AI nel proprio processo di investimento.”