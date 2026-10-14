Un programma malevolo capace di trovare vulnerabilità informatiche, elaborare strategie di attacco differenti per ciascun bersaglio e replicarsi autonomamente sui computer compromessi. Senza bisogno di istruzioni continue da parte di un hacker e senza dipendere dai servizi di intelligenza artificiale delle grandi aziende tecnologiche.
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AI che si autoreplica nei dispositivi smart: lo studio dell’Università di Toronto dal quale è partito tutto
Cybersecurity, ecco il worm che cambia attacco con l’AI. Lo studio – che ha innescato l’allarme di Anthropic – dimostra che un malware autonomo è in grado di individuare falle, adattare gli attacchi e replicarsi sfruttando i computer colpiti. I risultati riaprono il confronto sui costi e sui tempi della sicurezza aziendale
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