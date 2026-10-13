L’intelligenza artificiale potrebbe presto essere in grado di replicarsi autonomamente su dispositivi elettronici connessi a Internet, senza utilizzare i grandi data center che oggi sostengono il funzionamento dei modelli più avanzati. È lo scenario delineato da Anthropic in una ricerca pubblicata il 12 ottobre 2026 dai ricercatori William Zhou e Daniel Freeman. La ricerca si basa a sua volta su uno studio pubblicato da Arxiv AI dal titolo “Agents Enable Adaptive Computer Worms” (Jonas Guan, Tom Blanchard, Hanna Foerster, Hengrui Jia, Gabriel Huang, Nicolas Papernot).
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Anthropic lancia l’allarme: l’AI può autoreplicarsi nei dispositivi smart
In un documento l’azienda indica che piccoli modelli di intelligenza artificiale potrebbero presto propagarsi autonomamente tra televisori, elettrodomestici e altri dispositivi connessi, senza ricorrere ai data center. I test segnano progressi, ma non un sistema già capace di diffondersi senza ostacoli. Le ricadute toccano sicurezza, costi e norme
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