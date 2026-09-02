Ogni domanda che poniamo a un modello di intelligenza artificiale parte per un viaggio. Lascia il dispositivo, attraversa la rete, arriva in un data center dove vivono potenza di calcolo e modelli, e solo allora torna indietro come risposta. Per anni è stato l’unico tragitto possibile, tanto che abbiamo finito per confondere l’AI con il cloud. Oggi non è più obbligatorio.

Modelli più leggeri ed efficienti, e chip pensati apposta per l’AI, le cosiddette NPU, dentro laptop, smartphone e server aziendali, permettono di eseguire l’inferenza in locale, lì dove il dato nasce. L’inferenza locale, o on-device AI, è l’esecuzione di un modello di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo o sull’infrastruttura dell’azienda, senza che i dati debbano essere inviati a un cloud esterno. Sembra una questione tecnica, ma in realtà cambia il modo in cui un’azienda decide dove tenere le proprie informazioni, quanto in fretta ottiene una risposta e quanto spende per averla.

Non si tratta di sostituire il cloud, che per la maggior parte dei carichi di lavoro resta la scelta più efficace: è un’opzione in più che gli si affianca.

Quanto vale il mercato dell’edge AI

Il baricentro, del resto, si è già mosso. Il mercato dell’hardware per l’edge AI, secondo MarketsandMarkets, vale circa 26 miliardi di dollari nel 2025 e e ci si aspetta che entro il 2030 arrivi fino a quasi 59 miliardi. Una traiettoria chiara. Ma molto meno chiaro è come le singole imprese decideranno di attrezzarsi.

I vantaggi dell’inferenza locale: privacy del dato, latenza e continuità operativa

Le ragioni non sono soltanto tecniche. Tenere l’elaborazione dentro il perimetro aziendale, o direttamente sul dispositivo, significa mantenere i dati sensibili sotto il controllo diretto dell’organizzazione. Per un ospedale che analizza una diagnostica per immagini, o per una banca che deve validare una transazione, non è un vantaggio marginale: semplifica gli adempimento di conformità e la tracciabilità dei trattamenti.

C’è poi la velocità, perché una risposta che non deve attraversare mezzo continente arriva prima, con una latenza che non dipende più dalla qualità della rete. E c’è la continuità: un operatore in un impianto isolato, o un tecnico in mobilità, non può dipendere da una connessione al cloud che in quel momento magari non c’è.

Non stupisce, allora, che l’inferenza locale abbia smesso di essere un esercizio da laboratorio. La si trova già al lavoro nel controllo qualità di una linea produttiva, nell’assistenza sul campo, in tutte quelle applicazioni che maneggiano informazioni che è meglio non far circolare.

Sovranità tecnologica e governance del dato

C’è però un motivo che pesa più dei conti. Far girare i modelli sulle proprie macchine restituisce all’organizzazione un controllo diretto su tre cose che oggi contano parecchio:

i dati

il modo in cui vengono trattati

le tecnologie su cui tutto si appoggia.

Quando la dipendenza tecnologica diventa una questione di sovranità (e ormai lo è) poter scegliere dove e come far lavorare l’intelligenza artificiale è una forma concreta di autonomia.

C’è poi un aspetto meno visibile, ma destinato a diventare sempre più rilevante: la governance del dato. Con l’aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane, molte organizzazioni stanno ridefinendo le proprie policy per stabilire quali informazioni possano essere elaborate, dove possano essere trattate e secondo quali regole di controllo e tracciabilità.

L’inferenza locale offre una risposta concreta a queste esigenze, consentendo di integrare l’AI all’interno dei processi aziendali mantenendo una maggiore aderenza alle politiche di gestione del dato, ai requisiti normativi e alle strategie di data governance. La scelta di dove eseguire un modello, quindi, non è più soltanto una decisione tecnologica, ma una componente integrante delle politiche aziendali sul trattamento delle informazioni.

Small language model: l’AI alla portata anche delle imprese più piccole

Sull’altro versante, gli stessi modelli compatti, gli small language model (SLM), stanno abbassando la barriera d’ingresso. Gartner prevede che entro il 2027 le organizzazioni useranno modelli piccoli e specializzati con volumi d’uso almeno tripli rispetto a quelli dei modelli generalisti di grandi dimensioni. Capacità che fino a poco tempo fa richiedevano investimenti importanti oggi sono alla portata di aziende molto più piccole. È una democratizzazione che avviene in sordina, ma allarga di parecchio la platea di chi può mettere l’AI dentro i propri processi senza doversi comprare, o affittare, una potenza di calcolo fuori misura.

Cloud o inferenza locale? Come scegliere caso per caso

Sarebbe comodo raccontare la sfida tra cloud e locale come una sfida all’ultimo sangue, con un vincitore e un vinto. Non funziona così. I modelli di grandi dimensioni resteranno indispensabili quando c’è da ragionare su problemi complessi o attingere a enormi basi di conoscenza. Quelli piccoli se la caveranno benissimo con le attività ripetitive, le analisi rapide, le richieste su dati che conviene lasciare dove sono. L’utilizzo di una tecnologia non esclude l’altra, ma bisogna individuare bene dove far girare ogni cosa affinché renda al massimo.

La scelta di dove eseguire un modello si gioca su tre criteri:

Sensibilità del dato: se l’informazione non può uscire dal perimetro aziendale, l’inferenza locale è l’unica opzione praticabile. Complessità del compito: ragionamenti articolati e accesso a basi di conoscenza molto ampie restano terreno dei modelli di grandi dimensioni nel cloud. Latenza e connettività: dove la risposta deve essere immediata o la rete non è garantita, l’elaborazione va portata sul dispositivo.

La convivenza tra cloud e inferenza locale sposta il peso su chi progetta le soluzioni. Non basta più infilare un modello linguistico dentro un’applicazione e considerare chiuso il lavoro. Bisogna disegnare architetture capaci di orchestrare modelli diversi, distribuendo l’intelligenza tra cloud, infrastruttura aziendale on-premise e dispositivi a seconda di quanto pesano, caso per caso, sicurezza, velocità e costo. È un lavoro strategico di regia, non di semplice assemblaggio.

Cosa cambia per chi guida un’impresa

Ed è qui che la faccenda tocca da vicino chi guida un’impresa. Da un paio d’anni discutiamo quasi solo di modelli: qual è il più potente, il più recente, il più capace. Domanda legittima, ma insufficiente. Il vantaggio competitivo dei prossimi anni non lo darà l’accesso al modello migliore, che è destinato comunque a diventare una commodity buona per tutti. Il vantaggio arriverà dalla capacità di combinare e orchestrare i vari modelli con giudizio, decidendo di volta in volta dove eseguire ogni elaborazione.

Vista da qui, l’inferenza locale è più di una novità di prodotto ma il segnale che l’intelligenza artificiale sta diventando anche un’architettura distribuita, non soltanto un servizio a cui ci si collega.