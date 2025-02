Google lancia Gemini 2.0 Pro Experimental

Gemini 2.0 Pro Experimental è l’ultima evoluzione della tecnologia di intelligenza artificiale sviluppata da Google, progettata per affrontare compiti complessi e migliorare l’interazione tra uomo e macchina. Questo modello rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle versioni precedenti, come Gemini 1.5 Pro, grazie a prestazioni raddoppiate e nuove funzionalità avanzate.

Gemini 2.0 Experimental succede a Gemini 1.5 Pro

Google ha adottato un approccio defilato nel lanciare il suo modello di punta di AI di nuova generazione Gemini 2.0 Pro Experimental. Invece di un annuncio su larga scala, l’azienda ha svelato il modello attraverso un changelog per la sua app chatbot Gemini.

Gemini 2.0 Pro Experimental è il successore del modello Gemini 1.5 Pro, presentato da Google a febbraio 2024.

Gemini 2.0 Pro Experimental, le prestazioni

L’azienda ha dichiarato che Gemini 2.0 Pro Experimental, disponibile per gli utenti di Gemini Advanced, è ora il modello più avanzato della famiglia Gemini AI di Google. Offre una migliore accuratezza dei fatti e prestazioni più elevate nei compiti di programmazione e matematica.

Google afferma che non importa se si affrontano sfide di programmazione avanzate, come la generazione di un programma specifico da zero, o si risolvono problemi matematici, come lo sviluppo di complessi modelli statistici o algoritmi quantistici. 2.0 Pro Experimental aiuterà gli utenti a svolgere anche i compiti più complessi in modo più semplice e preciso in tutti i casi.

Gemini Advanced fa parte dell’abbonamento a pagamento a Google One AI Premium ed è disponibile anche attraverso i componenti aggiuntivi Gemini per Google Workspace.

Google sottolinea che Gemini 2.0 Pro Experimental è in anteprima. Quindi, potrebbe presentare comportamenti inaspettati e commettere errori. Inoltre, a differenza di altri modelli presenti nell’app Gemini, questo non ha accesso alle informazioni in tempo reale e non è compatibile con alcune funzioni dell’app.

Google chiede il feedback degli utenti

Google crede nella rapida iterazione e vuole rendere disponibile il meglio di Gemini il prima possibile. Per questo motivo sta dando agli abbonati a Gemini Advanced l’accesso prioritario alle ultime innovazioni dell’intelligenza artificiale, come scrive il fornitore nel changelog. Il feedback degli utenti li aiuterà a migliorare continuamente i modelli.

Google ha reso inoltre disponibile nell’app Gemini per tutti gli utenti anche il modello Gemini 2.0 Flash, annunciato a dicembre 2024. Questo modello rimarrà per ora il modello predefinito dell’app Gemini.