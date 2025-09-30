Google Drive, arriva l’AI contro il ransomware: protezione e ripristino immediato dei file

Il ransomware resta tra i rischi informatici più gravi per le aziende, con effetti devastanti su bilanci, continuità operativa e sicurezza dei dati. Settori cruciali come sanità, retail, istruzione, manifattura e pubblica amministrazione sono i più colpiti. Secondo Mandiant, lo scorso anno il 21% delle intrusioni informatiche era legato a ransomware, con un costo medio superiore ai 5 milioni di dollari per incidente.