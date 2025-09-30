Il ransomware resta tra i rischi informatici più gravi per le aziende, con effetti devastanti su bilanci, continuità operativa e sicurezza dei dati. Settori cruciali come sanità, retail, istruzione, manifattura e pubblica amministrazione sono i più colpiti. Secondo Mandiant, lo scorso anno il 21% delle intrusioni informatiche era legato a ransomware, con un costo medio superiore ai 5 milioni di dollari per incidente.
Google Drive, arriva l’AI contro il ransomware: protezione e ripristino immediato dei file
Il ransomware continua a rappresentare una delle minacce più costose e pervasive per le imprese, con danni medi superiori ai 5 milioni di dollari per incidente. Google risponde con un’innovazione: l’integrazione in Drive di un sistema basato su intelligenza artificiale capace di bloccare gli attacchi e ripristinare rapidamente i file compromessi, riducendo tempi e perdite operative
