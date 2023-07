Il fondo ha l’obiettivo di rendere disponibili a tutti i vantaggi dell’AI, incoraggiando soluzioni che verranno messe a disposizione gratuitamente e in modalità open source. Oltre a 3 milioni di euro, il fondo fornirà anche supporto tecnico, mentorship e formazione su come sviluppare soluzioni AI in modo responsabile.

“Negli ultimi dieci anni l’intelligenza artificiale ha mostrato nuove opportunità. È una trasformazione che affrontiamo in modo responsabile e con un approccio collaborativo e siamo felici di poter contribuire a rendere l’AI una grande opportunità di crescita per l’Italia”, ha dichiarato all’ANSA Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager di Google in Italia.

Già donati 100 mln di dollari a organizzazioni non profit

A livello globale, Google.org ha già donato oltre 100 milioni di dollari a organizzazioni non profit e imprese sociali che utilizzano l’intelligenza artificiale per promuovere l’impatto sociale. Grazie all’AI, queste organizzazioni hanno raggiunto i loro obiettivi tre volte più velocemente e a quasi la metà dei costi, e questo ci incoraggia ad abilitare ancora più applicazioni di questa tecnologia trasformativa.

“Oggi siamo a un punto di svolta entusiasmante per l’AI e abbiamo l’opportunità di renderla ancora più utile per le persone, le aziende e le comunità”, si legge nel blog di Google. “Solo affrontando lo sviluppo di questa tecnologia in modo responsabile potremo ottenere benefici a vantaggio di tutti. Siamo entusiasti di questo nuovo fondo di Google.org, e di poter supportare l’Italia in questa trasformazione”.

Le sfide del Google Social Innovation Fund AI

I rapporti di ricerca mostrano che gli imprenditori sociali in Europa devono affrontare ostacoli significativi per far crescere la loro attività e aumentare il loro impatto. Questi ostacoli sono particolarmente acuti per coloro che provengono da comunità sottorappresentate. L’accesso alle competenze tecniche per applicare al meglio questa tecnologia e il reperimento dei capitali necessari per scalare le soluzioni sociali basate sull’intelligenza artificiale sembrano essere fuori portata per molti.

Per contribuire ad affrontare questa sfida, il nuovo Fondo per l’innovazione sociale di Google.org sull’IA si concentrerà su:

Fornire capitale: Attraverso una sovvenzione a INCO, sostiene l’espansione di Social Tides, un programma di accelerazione su misura finanziato da Google.org, che fornirà sovvenzioni in denaro fino a 250.000 dollari, supporto dedicato e competenza in materia di intelligenza artificiale per gli imprenditori sociali meno meritevoli.

Attraverso una sovvenzione a INCO, sostiene l’espansione di Social Tides, un programma di accelerazione su misura finanziato da Google.org, che fornirà sovvenzioni in denaro fino a 250.000 dollari, supporto dedicato e competenza in materia di intelligenza artificiale per gli imprenditori sociali meno meritevoli. Condivisione delle competenze : Il team di Google for Startups Accelerator fornirà a INCO il miglior tutoraggio e supporto tecnico da parte di esperti di IA, oltre a una formazione su come sviluppare l’IA in modo responsabile.

: Il team di Google for Startups Accelerator fornirà a INCO il miglior tutoraggio e supporto tecnico da parte di esperti di IA, oltre a una formazione su come sviluppare l’IA in modo responsabile. Crescere l’ecosistema dell’AI: Sostenere le organizzazioni non profit in Europa con sovvenzioni per fornire e incrementare l’accesso alla formazione e al supporto agli imprenditori sociali meno favoriti su come sviluppare e implementare soluzioni di AI.

Accelerazione delle soluzioni sociali con l’intelligenza artificiale

“Questo nuovo fondo si baserà sul nostro lavoro per dare impulso all’imprenditoria sociale in Europa, dove abbiamo già erogato oltre 20 milioni di euro in finanziamenti e sostegno attraverso il nostro primo Fondo per l’innovazione sociale di Google.org nel 2021″, si legge ancora nel blog Google.

Attraverso quel fondo una serie di imprenditori hanno potuto applicare l’AI per realizzare la loro missione. Promilist in Grecia, ad esempio, sta utilizzando l’intelligenza artificiale, l’ingegneria navale e i dati di osservazione della terra per trovare le migliori rotte di navigazione con l’obiettivo di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di gas serra fino al 20%.

The Newsroom in Portogallo ha creato un’applicazione mobile alimentata dall’AI che incoraggia un’esperienza di lettura più contestualizzata e mira a ridurre la polarizzazione nella società.

Riflettori puntati sulla Svezia

Il CEO di Google, Sundar Pichai, è volato a Stoccolma ai primi di luglio per condividere la notizia del fondo e che 1 milione di euro del fondo sarà dedicato alle organizzazioni non profit che aiutano a rafforzare e far crescere l’imprenditoria sociale in Svezia. “Sappiamo che la Svezia ha molti eccellenti innovatori sociali, compresi innovatori come Kristian Rönn, uno dei nostri leader globali di Google.org da tenere d’occhio, che sta aiutando milioni di organizzazioni a compilare automaticamente rapporti sulle emissioni di carbonio in modo che possano ridurre le loro emissioni”.