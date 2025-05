Google alla prova dell’AI: come continuare a dominare la ricerca nell’era dei chatbot

Alla conferenza annuale per sviluppatori di Google, ha fatto un’apparizione a sorpresa il cofondatore Sergey Brin, sottolineando quanto l’intelligenza artificiale sarà centrale per il futuro dell’azienda.

Brin ha rivelato di lavorare ogni giorno nel laboratorio AI di Google, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere per primi l’intelligenza artificiale generale, una forma di AI capace di superare le capacità umane. “Onestamente, chiunque sia un informatico non dovrebbe essere in pensione, dovrebbe lavorare,” ha dichiarato. “L’AI sarà enormemente più trasformativa di internet o del telefono cellulare.”

Il dominio di Google nella ricerca è minacciato

Il problema più urgente per Google, però, è la minaccia all’egemonia nella ricerca online, per la prima volta da una generazione. L’arrivo di ChatGPT nel 2022 ha scardinato lo status quo, aprendo il campo a una nuova modalità di interazione con le informazioni.

Sundar Pichai, Ceo Google

Dopo due anni di esitazioni e occasioni mancate, Google ha finalmente compiuto la mossa più audace per riconquistare l’iniziativa. Il CEO Sundar Pichai ha presentato una “reinvenzione totale della ricerca”, introducendo la “modalità AI”: una funzione integrata in barra di ricerca, browser e app, che fornisce risposte conversazionali invece di link.

Gemini e l’assalto al futuro della search

La modalità AI si fonda sul modello linguistico Gemini e rappresenta il cuore della nuova visione di Google: sfruttare i suoi modelli linguistici avanzati, i data center, la base utenti e il network di app per mantenere la leadership.

Ma tutto questo si scontra con un dilemma centrale: come adottare questa innovazione senza compromettere i 198 miliardi di dollari annui di ricavi pubblicitari derivanti dalla search?

Nuovi modelli di business: abbonamenti e pubblicità

Google ha già introdotto abbonamenti a pagamento per i suoi prodotti AI più avanzati, come l’agente Mariner e gli strumenti video Veo. I prezzi vanno da 20 a 250 dollari al mese, superando quelli di OpenAI e Anthropic.

Parallelamente, è in fase di sperimentazione l’integrazione di pubblicità nella modalità AI, con annunci iper-mirati. Si punta anche alla vendita di occhiali a realtà aumentata e, in futuro, robot.

Le sfide per Google: concorrenza, normative e calo di fiducia

Nonostante la mossa strategica, gli investitori restano cauti. Le azioni di Google hanno sottoperformato rispetto a Microsoft e Meta, e si temono calo dell’engagement sulla ricerca tradizionale e cannibalizzazione dei ricavi.

Sul fronte normativo, Google ha perso tre cause antitrust e potrebbe dover cedere asset chiave come il browser Chrome o la piattaforma pubblicitaria, oltre a condividere dati con i concorrenti.

Gemini, AI mode e il futuro della ricerca

Con la nuova modalità AI, l’esperienza utente è più rapida e precisa, senza gli imbarazzanti “errori allucinatori” della precedente AI Overviews, che nel 2023 aveva consigliato di mangiare sassi o mettere la colla sulla pizza… “La modalità AI porta la ricerca a un livello completamente nuovo, perché puoi porre domande in linguaggio naturale,” ha dichiarato Ben Gomes, ex responsabile della ricerca di Google.

Eppure, ChatGPT ha 600 milioni di utenti mensili, contro i 400 milioni di Gemini, e nuovi player come Perplexity — che ha raggiunto 30 milioni di utenti in due anni — iniziano a fare concorrenza, anche corteggiando Apple per diventare l’alternativa predefinita su Safari. “La modalità AI è una copia carbone di Perplexity,” afferma Aravind Srinivas, CEO della startup. “Ma l’enorme portata di Google rende difficile scalzarlo.”

Pubblicità AI: tra contesto, personalizzazione e nuovi formati

Google punta molto sulla pubblicità contestuale. Con l’accesso ai dati personali raccolti da email, browser e smartphone, l’AI può profilare gli utenti e migliorare l’efficacia degli annunci. “Se gli annunci sono nel giusto contesto, saranno molto più mirati e utili,” spiega James Manyika, vicepresidente senior di Google.

Un esempio è la funzione “provalo addosso” per l’e-commerce di abbigliamento: l’utente carica una foto e l’AI mostra l’effetto del capo direttamente sul proprio corpo. “Gli inserzionisti lo adorano. Gli utenti interagiscono più a fondo,” aggiunge Manyika. “La forza del nostro business pubblicitario trae vantaggio da queste innovazioni.”

Le nuove frontiere: agenti intelligenti e AI multimodale

Oltre alla ricerca, Google ha presentato Project Mariner, un agente AI in grado di navigare il web, prenotare viaggi, scrivere report complessi e imparare nel tempo dai comportamenti dell’utente.

Ancora più ambizioso è Project Astra, un agente “multimodale” che risponde a comandi vocali in tempo reale mentre osserva il mondo attraverso una videocamera o occhiali smart.

Durante la conferenza, Astra è stato mostrato mentre diagnosticava problemi meccanici, effettuava ordini telefonici e traduceva conversazioni dal vivo.