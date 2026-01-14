McKinsey sta rivoluzionando il proprio processo di reclutamento chiedendo ai candidati neolaureati di utilizzare un chatbot di intelligenza artificiale come parte integrante delle prove di selezione. Il progetto pilota mira a riflettere i nuovi modi di lavorare dei consulenti in un’epoca in cui l’AI sta trasformando radicalmente gli impieghi d’ufficio.
McKinsey mette alla prova i neolaureati con l’AI: il chatbot entra nei colloqui
La società sta sperimentando un nuovo modello di selezione. L’obiettivo è valutare come interagiscono con il chatbot, mettendo alla prova curiosità, giudizio e capacità di adattamento, in un contesto di profonda trasformazione del lavoro consulenziale
