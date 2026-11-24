La cinese Z.ai ha presentato GLM-5.4 il 23 novembre, il suo primo modello di punta costruito con un Loop Transformer. La novità non è un aumento dei parametri: il sistema riutilizza due volte un blocco di 28 livelli del modello GLM-5, così da aggiungere passaggi di calcolo mantenendo condivisi gli stessi pesi. Z.ai afferma che il risultato raggiunge livelli paragonabili a modelli da 2mila a 3mila miliardi di parametri, ma le prove pubblicate non equivalgono ancora a un benchmark indipendente del modello completo.
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GLM-5.4, il modello di Z.ai ripete i livelli senza duplicare i pesi
Si tratta di un Loop Transformer da 750 miliardi di parametri che riutilizza due volte 28 livelli per aumentare la profondità di calcolo. L’azienda lo paragona a sistemi più grandi, ma i test controllati pubblicati riguardano un modello da 30 miliardi e API e pesi non sono ancora disponibili
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