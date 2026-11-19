Gemini 4 Neon è il nuovo modello di Google per attività che richiedono codice, analisi e uso di strumenti in più passaggi. Annunciato il 18 novembre da Google, è in distribuzione tramite API, Google AI Studio e Gemini for business; nell’app Gemini e in Antigravity l’accesso è riservato agli abbonati Google AI Pro e Ultra. Per l’API non è previsto un piano gratuito.
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Google lancia Gemini 4 Neon per coding, analisi e agenti AI
Google lancia Gemini 4 Neon, modello adattato da Carbon per coding, analisi e agenti AI. La finestra arriva a un milione di token; l’API Standard costa 3 dollari per milione di token in ingresso e 15 in uscita, senza livello gratuito. Il cutoff della conoscenza è marzo 2026
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