Gemini 4 Neon è il nuovo modello di Google per attività che richiedono codice, analisi e uso di strumenti in più passaggi. Annunciato il 18 novembre da Google, è in distribuzione tramite API, Google AI Studio e Gemini for business; nell’app Gemini e in Antigravity l’accesso è riservato agli abbonati Google AI Pro e Ultra. Per l’API non è previsto un piano gratuito.