L’intelligenza artificiale si afferma sempre più come uno dei principali motori di trasformazione (anche) per il mondo della space economy, ridefinendo non solo i processi manifatturieri e di progettazione, ma anche la creazione di valore e i modelli di business della filiera aerospaziale.

Se in passato l’adozione dell’AI nello Spazio era soprattutto confinata a fasi esplorative, la nuova indagine annuale dell’Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano indica un cambio di passo importante: “l’AI è entrata a pieno titolo nella dimensione operativa delle aziende”, rileva Carlo Negri, direttore dell’Osservatorio, mentre “l’integrazione di algoritmi avanzati e architetture cognitive si colloca al centro dell’agenda strategica di manager e decision maker”.

Per analizzare le dinamiche d’adozione dell’AI nel settore spaziale “è utile adottare una prospettiva di technology activation, come quella offerta dal modello REST”, fanno notare gli specialisti del settore. Questo framework indica quattro fattori fondamentali che guidano o frenano l’innovazione: l’evoluzione della regolamentazione, la struttura dell’ambiente di settore, le scelte strategiche delle aziende e l’evoluzione tecnologica.

Il quadro normativo e il nodo dell’armonizzazione

Uno dei fattori più critici per l’integrazione dell’AI sta nel contesto regolatorio. Nella filiera spaziale, l’adozione dell’AI va integrata con un quadro normativo articolato, caratterizzato dalla Legge Spazio Italia, dagli sforzi europei di armonizzazione e dall’European AI Act.

Quest’ultimo classifica le applicazioni AI in funzione del rischio di violazione dei diritti fondamentali dei cittadini, stabilendo requisiti di trasparenza, affidabilità e sicurezza per gli algoritmi.

Tuttavia, la concomitanza di normative differenti rischia di generare incertezza ed eccessiva burocrazia. Per il 40% delle aziende della filiera, la regolamentazione rappresenta il primo grande ostacolo alla collaborazione, specialmente a livello internazionale.

Il business dei dati satellitari e l’apertura ai mercati non-Space

La filiera spaziale italiana conserva un’impronta fortemente manifatturiera: il 53% delle imprese opera nella progettazione e produzione di apparati e sottosistemi. Si tratta però di un comparto dinamico e diversificato: il 60% degli attori è attivo anche in settori contigui come aviazione e Automotive, facilitando il trasferimento tecnologico e la contaminazione dei casi d’uso.

Un driver di crescita fondamentale per il business consiste nell’elaborazione dei dati spaziali, in particolare nei servizi di osservazione della Terra (Earth Observation – EO).

“Nel 2025, il mercato italiano dei servizi EO ha raggiunto quota 340 milioni di euro”, indica l’analisi dell’Osservatorio Space Economy, e un dato di rilievo “riguarda l’apertura verso mercati non-Space: la domanda di servizi insight basati su dati satellitari e AI proviene in misura crescente da clienti al di fuori del settore spaziale”.

Il podio dei settori utilizzatori vede al vertice la gestione delle infrastrutture e costruzioni, seguita dal comparto energy e utility. L’AI assume qui la funzione di motore di sintesi per estrarre insight aziendali operativi da moli enormi di dati geografici.

Inoltre, la filiera si connota per la presenza maggioritaria di PMI, che costituiscono circa il 70% del totale delle imprese. In questo quadro, le grandi aziende svolgono un ruolo guida essenziale nell’ecosistema per consentire alle PMI di accedere a programmi e bandi finanziati.

Servitizzazione e salto verso le architetture cognitive

Sul fronte delle strategie d’impresa, emergono l’integrazione a monte della catena del valore, e l’accelerazione dei modelli di servitizzazione (as-a-service). Il 62% delle aziende indica di avere servitizzato parti dell’offerta o di stare lavorando in questa direzione, erogando soluzioni continue abilitate dall’AI.

Sul piano tecnologico si assiste al passaggio dalla Robotic Process Automation (RPA) — basata su automazioni di task rule-based — e dall’AI tattica su singoli compiti verso le architetture cognitive.

“Si tratta di sistemi complessi con al centro modelli AI capaci di agire con autonomia, definire obiettivi intermedi, prendere decisioni in tempo reale e interagire dinamicamente con strumenti di percezione e moduli predittivi”, rileva il direttore dell’Osservatorio, e questa evoluzione “ridisegna le possibilità applicative, consentendo l’automazione di processi ad alta complessità decisionale”.

Adozione dell’AI: la svolta operativa nella filiera italiana

L’indagine 2026 condotta su un campione di 47 aziende italiane della filiera spaziale (grandi imprese e PMI) fornisce una fotografia quantitativa netta del fenomeno. L’indicatore più eclatante riguarda la drastica contrazione delle aziende ‘non utenti’: la percentuale di imprese che non utilizzano l’AI scende dal 46% del 2025 al 26% del 2026 (-20 punti percentuali in un anno).

Fonte: Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano

Allo stesso modo, la quota complessiva di aziende che utilizzano o sperimentano l’AI sale dal 54% del 2025 al 74% nel 2026. L’AI si integra stabilmente nella gestione aziendale:

Il 45% delle imprese la impiega in modalità operativamente integrata nei propri processi o prodotti.

la impiega in modalità operativamente integrata nei propri processi o prodotti. Il 30% la applica in progetti di sperimentazione attiva.

Grandi imprese versus PMI: modelli di sviluppo a confronto

L’adozione dell’AI riflette tuttavia rilevanti differenze dimensionali e organizzative tra grandi imprese e PMI:

Maturità operativa: le grandi aziende guidano l’uso operativo (56% rispetto al 39% delle PMI). Le PMI sono più concentrate nelle fasi intermedie di sperimentazione (29%) o valutazione (26%). Tra le grandi imprese si nota però una spiccata polarizzazione: il 13% non ha alcuna iniziativa AI in corso, contro il 6% delle PMI.

Orientamento dei casi d’uso: le PMI concentrano l’uso operativo dell’AI sulle attività amministrative e di supporto, come la preparazione di proposte progettuali. Per i manager delle PMI, l’AI è una leva per aumentare la produttività del personale e gestire più attività con risorse limitate.

Le grandi imprese indirizzano le risorse anche su ambiti core: sviluppo software, progettazione e system engineering, e integrazione di prodotti o servizi AI per i clienti finali.

Sviluppo delle competenze: le PMI mostrano una spiccata preferenza per lo sviluppo interno (in-house) delle soluzioni AI. Al contrario, le grandi imprese prediligono modelli di co-sviluppo nell’ambito di programmi di ricerca co-finanziati (ASI, ESA e altri).

Per le PMI, lo sviluppo interno riflette spesso la difficoltà nell’accedere ai programmi finanziati per carenza di risorse e competenze dedicate. Per le grandi imprese, se il co-sviluppo permette di condividere il rischio economico, si riscontra il rischio di una mancata industrializzazione dei risultati. Non sempre le competenze maturate in progetti finanziati si traducano in prodotti commerciali continuativi.

Ambiti applicativi: priorità attuali e traiettorie future

Mappando l’operatività corrente dell’AI nella filiera italiana, le tre aree di maggiore concentrazione risultano essere:

Sviluppo software: 39% delle aziende censite

39% delle aziende censite Progettazione e System engineering: 35% delle aziende

35% delle aziende Sviluppo di prodotti o servizi AI per i clienti: 29% delle aziende

In questa fase, la produzione e l’Assembly integration and testing (AIT) si attestano al 18% dei casi analizzati, mentre la navigazione e controllo satellitare e la cyber security mostrano percentuali ancora contenute.

Tuttavia, le prospettive future evidenziano uno spostamento deciso verso settori ad alto potenziale:

Cyber security e rilevazione minacce: l’AI sarà fondamentale per l’identificazione automatica di anomalie e minacce nei flussi di dati satellitari.

nei flussi di dati satellitari. Produzione e AIT: la Computer vision offrirà un supporto determinante nell’integrazione visiva dei satelliti e nei controlli di qualità.

Benefici concreti e barriere critiche

I benefici dichiarati dalle imprese confermano l’impatto dell’AI: incremento della produttività aziendale, contrazione del time-to-market e capacità di creare nuove linee di offerta sul mercato.

Fonte: Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano

Ma lo sviluppo dell’AI affronta anche barriere di sistema:

Incertezza regolatoria, cyber security e tutela della proprietà intellettuale.

Divario di competenze specialistiche e costi elevati di sviluppo.

e costi elevati di sviluppo. Necessità di potersi fidare dell’AI per introdurla nei processi core.

La trasformazione del valore potenziale dell’AI in valore concreto per il business “richiede una guida manageriale consapevole e ponderata”, sottolinea l’analisi di settore, e il successo dell’integrazione “poggerà sull’equilibrio sistemico tra tre pilastri irrinunciabili: fiducia negli algoritmi, sicurezza delle infrastrutture e sviluppo delle competenze umane”.