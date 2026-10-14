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AI nelle imprese, quando funziona e quando no: i dati

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L’80% dei dirigenti statunitensi intervistati dalla Wharton School rileva un ritorno positivo dall’intelligenza artificiale, ma solo il 28% ne vede uno elevato. La differenza dipende da processi, organizzazione e obiettivi misurabili più che dal semplice utilizzo

Pubblicato il 14 ott 2026
AI imprese Wharton
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Otto dirigenti su dieci dichiarano che l’intelligenza artificiale produce già un ritorno economico. Meno di tre su dieci parlano di un ritorno elevato e appena il 7% supera tre prove di maturità. È il divario che emerge dalla nuova indagine della Wharton School: adottare la tecnologia è diventato comune, trasformare l’impresa resta molto più raro

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