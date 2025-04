Gartner: la spesa globale per l’AI Generativa raggiungerà i 644 miliardi di dollari nel 2025 (+76,4%)

La spesa globale per l’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) è destinata a crescere significativamente, raggiungendo un totale di 644 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 76,4% rispetto all’anno precedente, secondo le previsioni di Gartner. Nonostante le aspettative iniziali nei confronti delle capacità della GenAI siano calate a causa degli alti tassi di fallimento nei progetti pilota e della delusione per i risultati ottenuti finora, gli sviluppatori di modelli fondamentali stanno continuando a investire miliardi per migliorare le dimensioni, le prestazioni e l’affidabilità dei modelli. Questa contraddizione si protrarrà per tutto il 2025 e il 2026, come osservato da John-David Lovelock, analista di Gartner.

Previsione di spesa GenAI a livello mondiale (milioni di dollari)

2024 spesa 2024 crescita (%) 2025 spesa 2025 crescita (%) Servizi 10.569 177 27.760 162,6 Software 19.164 255,1 37.157 93.,9 Devices 199.595 845,5 398.323 99,5 Server 135.636 154,7 180.620 33,1 Totale GenAI 364.964 336,7 643.860 76,4

Fonte: Gartner (Marzo 2025)

Le sfide per i CIO e l’orientamento verso soluzioni commerciali

Secondo Lovelock, i CIO dovranno prepararsi a un futuro in cui i progetti interni ambiziosi lanciati nel 2024 saranno messi sotto esame, con una crescente preferenza per le soluzioni “off-the-shelf” (preconfezionate) che offrono implementazioni più prevedibili e un valore aziendale maggiore. Nonostante i miglioramenti nei modelli di GenAI, i CIO ridurranno gli sforzi per sviluppare progetti in-house e per i Proof of Concept (POC), concentrandosi invece sulle funzionalità di GenAI già disponibili da fornitori di software esistenti.

L’affidabilità e la velocità di implementazione delle soluzioni commerciali sono diventate prioritarie per le aziende.

Impatto della GenAI sui dispositivi consumer

Il motore principale della spesa per GenAI nel 2025 sarà l’integrazione delle capacità AI nell’hardware, come server, smartphone e PC. Si prevede che l’80% della spesa per GenAI sarà destinata a hardware. Lovelock sottolinea come la crescita del mercato sia fortemente influenzata dalla crescente diffusione dei dispositivi abilitati all’AI, che dovrebbero costituire quasi l’intero mercato dei dispositivi consumer entro il 2028. Sebbene i consumatori non cerchino attivamente queste funzionalità, i produttori le incorporeranno come standard nei dispositivi, costringendo i consumatori a acquistarli per restare al passo con le novità tecnologiche.

La metodologia di previsione di Gartner e i trend futuri

La metodologia di previsione di Gartner si basa su un’analisi rigorosa delle vendite di oltre mille fornitori di prodotti e servizi GenAI. Utilizzando tecniche di ricerca primaria e secondaria, Gartner costruisce un database completo che alimenta le sue previsioni di mercato. Queste ricerche offrono una prospettiva unica sulle spese GenAI nei segmenti hardware, software e servizi IT, aiutando i clienti di Gartner a comprendere le opportunità e le sfide del mercato.

Ulteriori trend e approfondimenti verranno presentati durante il Gartner IT Symposium/Xpo, la principale conferenza mondiale per CIO e altri dirigenti IT, dove verranno esplorati i temi chiave, tra cui l’AI, la trasformazione aziendale, la sicurezza informatica, l’esperienza del cliente e l’analisi dei dati.