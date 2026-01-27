Fastweb Vodafone e AI4I: alleanza triennale sull’AI italiana

Fastweb + Vodafone e l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) hanno siglato un Memorandum of Understanding della durata di tre anni per sviluppare e diffondere soluzioni di intelligenza artificiale destinate alle imprese. L’iniziativa si rivolge in particolare ai settori della manifattura avanzata, dell’automotive, della robotica e dell’automazione.

Rafforzare il sistema industriale nazionale

Il protocollo d’intesa mira a potenziare la capacità tecnologica del sistema industriale e imprenditoriale italiano, facilitando l’accesso a infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e a soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Un passo strategico per sostenere la competitività e l’innovazione delle imprese.

Infrastrutture e competenze al servizio dell’ecosistema

Fastweb + Vodafone e AI4I metteranno a disposizione della comunità della ricerca e delle aziende le rispettive infrastrutture di High Performance Computing, piattaforme AI e il supporto di personale altamente specializzato. L’obiettivo è creare un ecosistema collaborativo capace di accelerare lo sviluppo di applicazioni avanzate.

Dalla ricerca al mercato con SUK

Le due realtà lavoreranno insieme per progettare soluzioni di intelligenza artificiale basate su esigenze di mercato specifiche. I progetti potranno nascere nei laboratori di AI4I, attraverso percorsi congiunti o valorizzando soluzioni già presenti in “SUK – System User Knowledge”, la piattaforma che facilita l’incontro tra domanda e offerta di prodotti e servizi AI.

La Foundry di AI4I come asset strategico

Al centro della partnership c’è la Foundry di AI4I, infrastruttura di High Performance Computing e AI di ultima generazione. Pensata per supportare ricerca, sviluppo e produzione di servizi industriali basati su intelligenza artificiale, la Foundry rappresenta un asset chiave per le imprese italiane che vogliono innovare e scalare.

Dal test alla produzione industriale

Le aziende potranno utilizzare le infrastrutture di AI4I per attività di ricerca e sperimentazione e passare poi alla fase operativa sfruttando le soluzioni di calcolo avanzate e cloud ad alte prestazioni del supercomputer FastwebAI Factory di Fastweb + Vodafone.

Open Innovation e progetti europei

Il Memorandum prevede anche la partecipazione congiunta a progetti di ricerca e sviluppo co-finanziati a livello nazionale ed europeo, oltre alla definizione di un programma di Open Innovation per accelerare l’adozione dell’AI lungo l’intera filiera industriale italiana.

Le dichiarazioni

“Siamo la prima azienda di telecomunicazioni in Italia a siglare un accordo di questo tipo con la fondazione AI4I e abbiamo l’ambizione di portare l’Italia al cuore dello sviluppo tecnologico europeo. Il MoU che firmiamo oggi è un ulteriore tassello nella nostra strategia per contribuire a colmare il gap tecnologico in ambito AI costruendo un ecosistema forte, capace di unire ricerca, industria e tecnologia avanzata” ha dichiarato Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone. “L’obiettivo è posizionare l’Italia come uno dei poli più avanzati a livello europeo nella ricerca applicata e nella trasformazione digitale del settore produttivo”.

Fabio Pammolli

“Questo accordo è un ulteriore passo concreto nella costruzione di un’infrastruttura nazionale per l’intelligenza artificiale applicata all’industria. La collaborazione con Fastweb + Vodafone consente di mettere a sistema competenze scientifiche, capacità infrastrutturali e prossimità alle imprese, creando le condizioni per trasformare la ricerca in soluzioni industriali scalabili. È in questa integrazione tra ricerca, calcolo avanzato e mercato che si gioca oggi la sovranità tecnologica del Paese”, ha dichiarato Fabio Pammolli, presidente dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I).