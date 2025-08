Demis Hassabis: scacchi, informatica e neuroscienze. Ecco chi è il creatore di DeepMind

Demis Hassabis: nel panorama dell’intelligenza artificiale, pochi nomi risuonano con la stessa forza. Visionario, neuroscienziato e imprenditore, Hassabis si pone come una figura chiave nel contesto contemporaneo dell’AI. Co-fondatore e CEO di DeepMind, è riconosciuto non solo per le sue straordinarie innovazioni tecnologiche, ma anche per la profondità della sua visione: sviluppare un’intelligenza artificiale generale (AGI) in grado di non limitarsi all’esecuzione di compiti specifici, ma di apprendere e ragionare in modo simile all’essere umano.