Jack Dorsey e Roelof Botha hanno pubblicato From Hierarchy to Intelligence, un saggio congiunto Block-Sequoia che ridisegna l’organizzazione aziendale attorno a due world model e un intelligence layer, eliminando il middle management. C’è un dettaglio storico nel saggio Block che vale la pena leggere con attenzione, perché spiega il modello mentale con cui Dorsey e Botha hanno costruito la loro proposta.
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Da Block agli org chart: l’AI come architettura, non come strumento di produttività
Jack Dorsey e Roelof Botha hanno pubblicato From Hierarchy to Intelligence, un saggio congiunto Block-Sequoia che ridisegna l’organizzazione aziendale attorno a due world model e un intelligence layer, eliminando il middle management. Cinque settimane prima Block aveva tagliato 4.000 persone, il 40% della workforce
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