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Da Block agli org chart: l’AI come architettura, non come strumento di produttività

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Jack Dorsey e Roelof Botha hanno pubblicato From Hierarchy to Intelligence, un saggio congiunto Block-Sequoia che ridisegna l’organizzazione aziendale attorno a due world model e un intelligence layer, eliminando il middle management. Cinque settimane prima Block aveva tagliato 4.000 persone, il 40% della workforce

Pubblicato il 9 giu 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

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Jack Dorsey e Roelof Botha hanno pubblicato From Hierarchy to Intelligence, un saggio congiunto Block-Sequoia che ridisegna l’organizzazione aziendale attorno a due world model e un intelligence layer, eliminando il middle management. C’è un dettaglio storico nel saggio Block che vale la pena leggere con attenzione, perché spiega il modello mentale con cui Dorsey e Botha hanno costruito la loro proposta.

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Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

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