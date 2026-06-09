Jack Dorsey e Roelof Botha hanno pubblicato From Hierarchy to Intelligence, un saggio congiunto Block-Sequoia che ridisegna l’organizzazione aziendale attorno a due world model e un intelligence layer, eliminando il middle management. C’è un dettaglio storico nel saggio Block che vale la pena leggere con attenzione, perché spiega il modello mentale con cui Dorsey e Botha hanno costruito la loro proposta.