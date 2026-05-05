Claude punta sulla finanza: arrivano 10 agenti pronti all’uso

Anthropic accelera nei servizi finanziari con una nuova offerta di agenti AI pensata per attività che, nelle banche, nelle società di gestione e nelle assicurazioni, richiedono molte ore di lavoro umano e controlli continui. L’azienda annuncia dieci template pronti all’uso per costruire pitchbook, analizzare pratiche kyc e gestire le chiusure contabili di fine mese.

I nuovi strumenti arrivano come plugin per Claude Cowork e Claude Code, oltre che come cookbook per Claude Managed Agents. L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi di adozione: non più mesi di sviluppo interno, ma pochi giorni per portare l’AI in processi finanziari concreti.

L’annuncio non riguarda solo gli agenti. Claude estende anche la sua presenza nell’ambiente di lavoro Microsoft, con add-in per Excel, PowerPoint e Word già disponibili e Outlook in arrivo.

In parallelo, Anthropic amplia la rete di connettori e applicazioni mcp per collegare il modello ai flussi informativi che gli operatori usano ogni giorno, dai dati di mercato ai repository interni. Il messaggio al settore è: l’AI non viene proposta come interfaccia isolata, ma come componente inserita negli strumenti, nei documenti e nei controlli già esistenti.

A sostenere questa strategia c’è anche il posizionamento del modello. Anthropic afferma che questi aggiornamenti rendono al meglio con Claude Opus 4.7, che indica come modello di punta sui compiti finanziari e leader nel benchmark Finance Agent di Vals AI con un punteggio del 64,37%.

New agents for financial services | Claude Cowork + Claude Managed Agents

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Dieci agenti per le attività più pesanti

Il cuore dell’annuncio è la libreria di dieci agenti dedicati alla finanza. Anthropic li presenta come “reference architecture”, cioè modelli di riferimento che combinano tre elementi.

Il primo sono le skill, quindi istruzioni e conoscenza di dominio per svolgere il compito assegnato.

Il secondo sono i connettori, che permettono un accesso governato ai dati necessari.

Il terzo sono i subagenti, modelli Claude aggiuntivi richiamati dal sistema principale per sotto-attività specifiche, come la selezione dei comparabili o i controlli metodologici.

Le imprese possono adattare questi template ai propri standard di modellazione, alle policy di rischio e ai flussi di approvazione interni. È un punto rilevante per un settore dove processi, controlli e responsabilità cambiano da istituto a istituto e dove nessuna automazione può essere inserita senza una forte personalizzazione.

I 10 agenti in dettaglio

L’elenco copre sia il front office sia le funzioni operative e di controllo.

Sul lato ricerca e copertura clienti:

pitch builder crea liste di target, imposta i comparabili e abbozza i pitchbook per gli incontri commerciali;

meeting preparer raccoglie briefing su clienti e controparti prima delle call.

earnings reviewer legge trascrizioni e documenti societari, aggiorna i modelli e segnala i cambiamenti rilevanti per la tesi di investimento.

model builder costruisce e mantiene modelli finanziari partendo da filing, data feed e input degli analisti.

market researcher segue gli sviluppi di settore e di emittente, sintetizza notizie, documenti regolamentari e ricerca broker, poi segnala gli elementi utili per credito e rischio.

Sul lato finance e operations, la gamma include:

valuation reviewer, che verifica le valutazioni rispetto ai comparabili, alla metodologia e agli standard interni di revisione;

general ledger reconciler, che riconcilia i conti di contabilità generale e calcola il net asset value sui libri ufficiali;

month-end closer, che esegue la checklist di chiusura, prepara le scritture contabili e produce i report di fine periodo;

statement auditor, che passa in rassegna i bilanci per coerenza, completezza e prontezza all’audit;

kyc screener, che assembla i fascicoli societari, controlla i documenti di origine e prepara le escalation per la revisione compliance.

Dal desktop alla piattaforma gestita

Anthropic prevede due modalità di impiego.

La prima è quella del plugin in Claude Cowork o Claude Code. In questo scenario il template lavora accanto all’analista, dentro il software già installato sul desktop. L’esempio proposto dall’azienda è il pitch agent: a partire da una lista di target, il sistema può restituire un modello di comparabili in Excel, una bozza di pitchbook in PowerPoint e una nota di accompagnamento pronta per Outlook.

La seconda modalità è quella del Claude Managed Agent, che lavora in modo autonomo sulla Claude Platform. Qui il focus si sposta su attività estese, come un intero portafoglio di deal oppure processi pianificati su base giornaliera o notturna. I cookbook, spiega Anthropic, permettono di attivare componenti che altrimenti le società dovrebbero costruire da sole: sessioni di lunga durata per operazioni che si sviluppano su più ore, permessi granulari per i singoli strumenti, vault gestiti per le credenziali e audit log completo nella Claude Console, così che compliance e team tecnici possano controllare ogni chiamata agli strumenti e ogni decisione presa dal sistema.

Anthropic insiste su un punto che nel settore è decisivo: in entrambi i casi l’utente resta dentro il processo. Claude può produrre, aggiornare e preparare materiale, ma il lavoro deve essere rivisto, iterato e approvato prima di essere inviato a un cliente, depositato o usato per un’azione operativa.

È una formulazione che riflette la cautela tipica della finanza regolata, dove la delega piena a un sistema automatico resta limitata e dove la responsabilità finale non esce dal perimetro umano.

L’integrazione con Microsoft 365 punta alla continuità del lavoro

Un altro tassello importante è l’estensione di Claude dentro Microsoft 365. Anthropic annuncia che Claude può operare direttamente in Excel, PowerPoint, Word e, a breve, Outlook tramite add-in dedicati. La novità più interessante non è soltanto la presenza nelle singole applicazioni, ma il passaggio automatico del contesto tra un programma e l’altro.

Per i team finanziari questa continuità è centrale. Un analista può avviare un modello in Excel e ritrovarne i contenuti, senza spiegazioni aggiuntive, quando quel lavoro viene trasferito in PowerPoint per la presentazione al cliente o al comitato interno.

In Outlook, Claude viene descritto come un capo di gabinetto digitale capace di smistare la posta, organizzare riunioni e scrivere risposte nello stile dell’utente. In Excel costruisce modelli finanziari da filing e flussi dati, controlla formule in cartelle di lavoro collegate e svolge analisi di sensitività. In PowerPoint prepara presentazioni che si aggiornano automaticamente al cambiare dei numeri sottostanti. In Word modifica memo creditizi secondo i template della società.

L’effetto che Anthropic vuole ottenere è ridurre il lavoro di ricucitura, cioè quella parte spesso invisibile dell’operatività finanziaria in cui i professionisti devono spostare contenuti, aggiornare versioni e riallineare numeri tra file diversi.

È un costo di tempo elevato, ma anche una fonte frequente di errori. Portare l’AI dentro questa catena significa cercare produttività non solo nella generazione del contenuto, ma nella sua coerenza lungo tutto il processo.

Dispatch e il lavoro assegnato anche a distanza

Nell’ambiente Claude Cowork si aggiunge anche Dispatch, una funzione che consente di assegnare attività a Claude da qualunque punto, per testo o tramite voce. Anthropic afferma che il sistema può continuare a lavorare sui file locali degli analisti anche mentre questi sono lontani dalla scrivania, lasciando il materiale pronto per la revisione al loro ritorno.

Per il settore finanziario questo tipo di promessa tocca un nodo concreto: la capacità di smaltire lavorazioni ripetitive fuori dai momenti di presidio diretto, per esempio durante una giornata piena di meeting o nella parte finale di una chiusura contabile. È anche una funzione che richiede attenzione su sicurezza, accessi e tracciabilità, tre aspetti che l’azienda collega all’architettura di permessi e audit integrata nella piattaforma.

I dati restano il fattore decisivo

Anthropic lega esplicitamente l’efficacia degli agenti al perimetro di dati e contesto cui possono accedere. È un punto sostanziale. Nella finanza l’utilità di un sistema AI dipende meno dalla sola qualità linguistica del modello e molto di più dall’accesso disciplinato a informazioni di mercato, documenti societari, database proprietari e archivi interni.

Per questo la società rivendica un ecosistema ampio di connessioni con provider di dati, piattaforme di ricerca e sistemi interni delle aziende finanziarie. Tra i nomi citati compaiono S&P Capital IQ, Msci, PitchBook, Morningstar, Chronograph, Lseg e Daloopa, oltre ai data warehouse, ai repository di ricerca e ai crm delle stesse imprese clienti.

Il riferimento alla “governed access” serve a segnalare che l’accesso ai dati avviene con controlli e regole definite, tema inevitabile in ambienti dove le informazioni sono spesso riservate, costose o sottoposte a restrizioni contrattuali e normative.

Anthropic distingue poi tra connettori e app mcp. I connettori danno accesso diretto e in tempo reale ai dati di un provider. Le app mcp fanno un passo ulteriore, perché portano dentro Claude anche gli strumenti del partner, con una componente interattiva di interfaccia utente. In altri termini, non si tratta solo di leggere dati, ma di usare funzioni proprietarie senza uscire dal contesto del modello.

Nuovi partner per ricerca, compliance e underwriting

La nuova ondata di partner va nella stessa direzione.

Dun & Bradstreet viene presentata come fornitore dello standard globale per l’identità aziendale verificata, utile per collegare sistemi di record e ampliare workflow AI.

Fiscal AI aggiunge copertura in tempo reale dei fondamentali per le azioni quotate, con l’obiettivo di approfondire ricerca e benchmarking.

Financial Modeling Prep offre quotazioni real time, fondamentali, bilanci, filing e transcript su azioni, etf, crypto, forex e materie prime.

Sul fronte della ricerca specialistica arrivano anche Guidepoint, con accesso a oltre 100mila trascrizioni di interviste a esperti già sottoposte a verifica compliance, e Third Bridge, che mette a disposizione interviste primarie su aziende, settori e catene del valore.

IbisWorld amplia la copertura di dati settoriali, dai ricavi ai rapporti finanziari, dai punteggi di rischio alle strutture di costo e alle previsioni.

Ss&C IntraLinks porta l’accesso alle data room DealCentre, con ricerca documentale, domande e risposte per la due diligence e tracciamento dell’attività sul deal.

Verisk aggiunge dati assicurativi per i rami property, casualty e specialty, con applicazioni per underwriting, sinistri e analisi del rischio.

A questo si aggiunge l’app mcp di Moody’s, che porta dentro Claude rating proprietari e dati su oltre 600 milioni di imprese pubbliche e private. L’impiego indicato da Anthropic tocca tre aree ad alta intensità informativa e regolatoria: compliance, analisi del credito e sviluppo commerciale.

Front office, middle office, back office: la scommessa è coprire tutta la filiera

Anthropic colloca Claude lungo l’intera filiera del lavoro finanziario. L’azienda sostiene che molte grandi banche, case di gestione e assicurazioni abbiano scelto il modello per attività di front office, come ricerca e relazione con i clienti, di middle office, come underwriting, rischio e compliance, e di back office, come modernizzazione del codice e operations.

Il punto interessante, da una prospettiva economica, è che la società non prova a vendere l’AI solo come acceleratore di produttività individuale. La proposta è più ampia: costruire un’infrastruttura di lavoro che unisca modelli, dati, add-in, agenti specializzati e controlli di audit.

In questo schema il vantaggio competitivo non dipende da una singola funzione, ma dalla possibilità di comprimere tempi, ridurre errori manuali e standardizzare processi in reparti che tradizionalmente operano con strumenti separati.

Resta però il tema della misurazione del valore. Nel testo diffuso da Anthropic non ci sono indicazioni su prezzi, ritorni economici attesi o casi quantificati di riduzione dei tempi e dei costi. Per gli operatori del settore sarà questo uno dei passaggi decisivi: capire quanto guadagno operativo reale possano generare agenti già predisposti, al netto dell’integrazione tecnica, della governance interna e dei controlli richiesti.

Disponibilità immediata e beta pubblica

Sul piano commerciale, Anthropic afferma che i nuovi agenti Claude sono disponibili nel marketplace dedicato ai servizi finanziari. Possono essere usati come plugin in Claude Cowork o Claude Code in tutti i piani a pagamento, oppure come Managed Agents nella Claude Platform, attualmente in beta pubblica, per l’impiego programmatico. Anche i nuovi connettori e l’app mcp di Moody’s sono disponibili per i clienti comuni che dispongono di piani a pagamento.

Gli add-in Claude per Excel, PowerPoint e Word sono indicati come generalmente disponibili, mentre quello per Outlook arriverà prossimamente.

L’azienda accompagna il lancio con un keynote in streaming e un webinar operativo, rivolti a chi vuole vedere le funzioni in azione e approfondire le modalità di adozione.

Per Anthropic il passaggio è rilevante perché consolida il tentativo di uscire dalla fase sperimentale dell’AI in finanza. Finora molte istituzioni hanno testato assistenti generici, spesso confinati a progetti pilota. Qui la logica cambia: l’offerta viene impacchettata in casi d’uso verticali, con procedure, connettori e audit già incorporati.

È il tipo di proposta che prova a parlare non solo agli innovation team, ma ai responsabili di business, controllo e operations.

La partita si sposta sull’esecuzione

L’annuncio segna un avanzamento netto nella corsa a portare agenti AI dentro il lavoro quotidiano della finanza. Anthropic punta su una formula precisa: template verticali, integrazione nativa con Microsoft 365, accesso governato ai dati e supervisione umana obbligatoria. È un’impostazione che intercetta un bisogno reale del settore, dove le attività ad alto contenuto documentale e ripetitivo assorbono risorse costose e rallentano la produzione.

Il nodo, adesso, non è più capire se l’AI possa scrivere una mail o riassumere un filing. Il punto è verificare se questi sistemi riescano a entrare senza attriti nelle procedure di una banca o di un gestore, rispettando vincoli normativi, standard interni e tempi operativi. È su questo terreno che si misurerà la distanza tra una dimostrazione efficace e un’adozione diffusa. Anthropic prova a colmarla con una proposta già strutturata. Saranno le istituzioni finanziarie, nei prossimi mesi, a stabilire se questa architettura riduce davvero il lavoro manuale senza aumentare il rischio operativo.





