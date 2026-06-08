OpenAI sta preparando la trasformazione più ampia di ChatGPT dal lancio del 2022: da chatbot generalista a superapp per agenti AI, coding e servizi integrati. Secondo la ricostruzione del Financial Times, il redesign dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e dare maggiore evidenza a Codex, generazione di immagini e applicazioni di partner come Canva e Booking.com, con l’obiettivo di aumentare i ricavi prima di una possibile quotazione in Borsa.

La mossa chiarisce una tensione ormai evidente nel mercato dell’AI generativa. ChatGPT ha portato OpenAI a una scala consumer senza precedenti, ma una quota rilevante degli utenti usa il servizio gratuitamente. La partita economica si sposta quindi verso prodotti più monetizzabili: strumenti per sviluppatori, agenti capaci di eseguire workflow, integrazioni con app esterne e offerte enterprise. OpenAI lo ha già scritto in modo esplicito nella propria strategia aziendale: l’obiettivo è costruire una superapp AI unificata che riunisca ChatGPT, Codex, browsing agentico e capacità operative per il lavoro quotidiano.

ChatGPT superapp, perché OpenAI cambia modello

La scala resta l’asset principale. A ottobre 2025 OpenAI indicava oltre 800 milioni di utenti ChatGPT raggiungibili dagli sviluppatori attraverso le app integrate nella piattaforma. A giugno 2026, Reuters ha riportato le stime di Sensor Tower secondo cui l’app ChatGPT avrebbe superato 1 miliardo di utenti attivi mensili globali nel mese di maggio, diventando l’app più rapida a raggiungere quella soglia.

Il problema è trasformare quella massa di utilizzo in ricavi ricorrenti e margini sostenibili. Per questo la nuova interfaccia dovrebbe indirizzare gli utenti verso funzioni e prodotti con maggiore disponibilità a pagare: coding, creazione di output professionali, automazione di compiti, app partner e servizi per imprese. Il valore non è più solo nella risposta testuale, ma nella capacità di far completare un’attività dentro lo stesso ambiente.

Il passaggio è coerente con quanto OpenAI ha introdotto con le app in ChatGPT. Nell’annuncio dell’Apps SDK, la società ha descritto applicazioni conversazionali integrate direttamente nella chat, con partner iniziali tra cui Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify e Zillow. Gli sviluppatori possono costruire app basate su Model Context Protocol, mentre gli utenti possono richiamarle o vederle emergere quando il contesto della conversazione lo richiede.

Codex diventa il banco di prova della monetizzazione

Il prodotto più importante in questa transizione è Codex. OpenAI ha comunicato il 2 giugno 2026 che Codex ha superato 5 milioni di utenti attivi settimanali, con una crescita superiore a sei volte dal lancio dell’app desktop di febbraio. Nello stesso aggiornamento, la società ha precisato che gli sviluppatori restano il gruppo più numeroso, ma i knowledge worker rappresentano ormai circa il 20% degli utenti e crescono a un ritmo oltre tre volte superiore.

Codex nasce come strumento di coding, ma OpenAI lo sta posizionando come ambiente per produrre report, fogli di calcolo, presentazioni, contratti, analisi dati, ricerche e automazioni leggere. Il punto commerciale è chiaro: un agente che produce output verificabili e collegati al lavoro genera più valore di una chat usata per domande occasionali.

Nell’aggiornamento enterprise pubblicato da OpenAI, l’azienda afferma che il segmento business pesa già per oltre il 40% dei ricavi ed è in traiettoria per raggiungere la parità con il consumer entro la fine del 2026. Lo stesso documento indica che le API processano più di 15 miliardi di token al minuto e colloca Codex al centro dei workflow agentici.

La direzione è anche organizzativa. Un’unica esperienza utente consente di ridurre la frammentazione tra chatbot, strumento di sviluppo, browsing, generazione visuale e app partner. Per i clienti enterprise, però, l’unificazione ha valore solo se include governance, permessi, audit, integrazione con dati aziendali e controllo dei costi. Senza questi elementi, la superapp rischia di diventare un nuovo strato di complessità.

La traiettoria può essere letta attraverso alcuni indicatori chiave.

Indicatore Dato Fonte Utenti attivi mensili globali stimati dell’app ChatGPT 1 miliardo a maggio 2026 Sensor Tower, ripresa da Reuters Utenti attivi settimanali di Codex oltre 5 milioni a giugno 2026 OpenAI Knowledge worker tra gli utenti Codex circa 20% OpenAI Quota enterprise dei ricavi OpenAI oltre 40% OpenAI Organizzazioni che sperimentano o scalano agenti AI 62% McKinsey Global Survey 2025 Imprese con governance matura per agenti AI 21% Deloitte, State of AI in the Enterprise 2026

Il confronto con Anthropic entra nei conti

La svolta di OpenAI arriva mentre Anthropic ha costruito una posizione forte proprio sul mercato enterprise e sugli strumenti agentici per il lavoro.

Il Claude Partner Network, annunciato a marzo 2026, prevede un investimento iniziale di 100 milioni di dollari per partner, formazione, certificazioni tecniche e sviluppo congiunto di mercato. Anthropic descrive il programma come un modo per aiutare le imprese a passare dal proof of concept alla produzione, con un’enfasi particolare su compliance, change management e modernizzazione del codice.

Anche il report “2026 Agentic Coding Trends” di Anthropic spinge nella stessa direzione: il lavoro degli sviluppatori viene descritto come sempre più centrato su architettura, coordinamento di agenti, valutazione della qualità e scomposizione dei problemi. Il report prevede una crescita dei workflow multi-agente e cita casi di riduzione dei tempi su attività di sviluppo, onboarding e staffing dinamico.

Per OpenAI, il tema non è imitare un concorrente, ma difendere il vantaggio consumer portandolo nel lavoro ad alto valore. Anthropic parte da una base più enterprise; OpenAI parte da una distribuzione consumer enorme.

La superapp è il tentativo di convertire quella distribuzione in un ambiente operativo dove utenti individuali, team e imprese acquistano capacità specifiche invece di usare solo una chat gratuita.

Agenti AI: domanda alta, maturità ancora diseguale

Il mercato conferma che gli agenti AI sono entrati nella fase di adozione, ma con risultati ancora disomogenei. La Global Survey 2025 di McKinsey, basata su 1.993 partecipanti tra il 25 giugno e il 29 luglio 2025, rileva che l’88% delle organizzazioni usa regolarmente AI in almeno una funzione; il 23% sta scalando sistemi agentici in qualche area aziendale e un ulteriore 39% li sta sperimentando. Solo il 39% dei rispondenti, però, segnala un impatto dell’AI sull’ebit a livello enterprise.

Il report 2026 “State of AI in the Enterprise” del Deloitte AI Institute, basato su 3.235 leader business e IT in 24 Paesi e sei settori, mostra la stessa distanza tra ambizione e messa a terra: solo il 25% dei rispondenti ha portato in produzione almeno il 40% dei propri piloti AI, mentre quasi tre quarti delle aziende pianificano deployment di agentic AI entro due anni. La governance resta il collo di bottiglia: appena il 21% dichiara un modello maturo per governare agenti autonomi.

Gartner, nella previsione aggiornata del 2025, stima che entro fine 2026 il 40% delle applicazioni enterprise integrerà agenti AI task-specific, rispetto a meno del 5% nel 2025. Nel suo Hype Cycle 2026 per l’agentic AI, la società segnala però che solo il 17% delle organizzazioni ha già dispiegato agenti, mentre oltre il 60% prevede di farlo entro due anni.

Cosa cambia per imprese, sviluppatori e piattaforme

Per le imprese, la trasformazione di ChatGPT in superapp può semplificare l’accesso a strumenti oggi dispersi tra copiloti, ambienti di sviluppo, workflow automation, ricerca, produttività personale e integrazioni SaaS. Il beneficio potenziale è un front-end unico, capace di orchestrare attività su dati, documenti, codice e applicazioni. Il rischio è concentrare troppo potere operativo in una piattaforma che dovrà gestire identità, permessi, responsabilità, tracciabilità e sicurezza con standard più vicini al software enterprise che al consumer internet.

Per gli sviluppatori, Codex indica una ridefinizione del lavoro: meno produzione manuale di codice ripetitivo, più revisione, progettazione, test, integrazione e governo di agenti. La produttività non dipende soltanto dalla capacità del modello, ma dalla qualità del contesto aziendale disponibile, dalla separazione dei permessi, dalla gestione delle dipendenze e dalla verificabilità degli output.

Per OpenAI, la superapp è un passaggio di modello industriale. ChatGPT ha costruito il mercato consumer dell’AI generativa; Codex, app integrate e agenti servono a costruire ricavi più difendibili. La sfida sarà dimostrare che un assistente unico può davvero diventare ambiente di lavoro quotidiano senza perdere affidabilità, controllo e trasparenza proprio nei processi dove il valore economico è più alto.

Fonti:

OpenAI su Codex e knowledge work (openai.com);

OpenAI sulla strategia enterprise e superapp (openai.com);

OpenAI Apps SDK (openai.com);

Fortune/Bloomberg su ricostruzione FT (fortune.com);

Reuters/Sensor Tower via Investing.com (investing.com);

Anthropic Claude Partner Network (anthropic.com);

Anthropic Agentic Coding Trends 2026 (resources.anthropic.com);

McKinsey Global Survey 2025 (mckinsey.com);

Deloitte State of AI in the Enterprise 2026 (deloitte.com);

Gartner su agenti nelle applicazioni enterprise e Hype Cycle 2026 (gartner.com)