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Big Tech, capitali e utili: quanto costa davvero la corsa all’AI

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Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta accelerano la spesa per data center e intelligenza artificiale: i piani 2026 sommano fino a 740 miliardi di dollari. I dati trimestrali usciti nei giorni scorsi mostrano crescita del cloud, ma forti differenze nella liquidità generata e nei tempi di ritorno degli investimenti

Pubblicato il 30 ott 2026
Alessandro Longo

Direttore AI4business.it e Agenda Digitale

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Quattro Big Tech, piani per 720-740 miliardi di dollari di investimenti nel 2026. L’intelligenza artificiale picchia forte sui conti di Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta, anche nei bilanci trimestrali che hanno appena pubblicato, relativi al trimestre luglio-settembre.

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