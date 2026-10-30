Quattro Big Tech, piani per 720-740 miliardi di dollari di investimenti nel 2026. L’intelligenza artificiale picchia forte sui conti di Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta, anche nei bilanci trimestrali che hanno appena pubblicato, relativi al trimestre luglio-settembre.
le trimestrali
Big Tech, capitali e utili: quanto costa davvero la corsa all’AI
Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta accelerano la spesa per data center e intelligenza artificiale: i piani 2026 sommano fino a 740 miliardi di dollari. I dati trimestrali usciti nei giorni scorsi mostrano crescita del cloud, ma forti differenze nella liquidità generata e nei tempi di ritorno degli investimenti
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