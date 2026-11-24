L’intelligenza artificiale vale ormai oltre 2 miliardi di euro in Italia, ma il suo mercato corre più della capacità delle imprese di trasformarla in un cambiamento organizzativo. Nel 2026 il comparto ICT italiano raggiungerà 68,4 miliardi, secondo le stime dell’Assintel Report 2026 diffuse da Radiocor per Borsa Italiana, mentre quasi tre aziende su dieci hanno già sperimentato o utilizzano soluzioni di AI. Solo l’1,8%, però, dichiara una strategia coordinata a livello aziendale. La crescita è reale; la diffusione resta diseguale e la preparazione, in molti casi, non tiene il passo.

Il rapporto annuale dell’associazione di Confcommercio fotografa un settore in espansione, trainato da servizi IT, cloud, cybersecurity e AI. Ma i numeri della spesa convivono con un divario tra grandi imprese e realtà più piccole, carenze di competenze e una governance ancora poco diffusa. La ricerca è realizzata da TIG – The Innovation Group per le stime di mercato e da Ixè, con il contributo di Webidoo Insight Lab, per le indagini aziendali. Il focus sull’AI si basa su interviste a 801 imprese pubbliche e private con almeno tre addetti, condotte dall’1 al 18 settembre 2026 e ponderate sui dati Istat-ASIA, come riportato dalla copertura dei risultati.

Visual informativo — Assintel Report 2026, segmenti del mercato ICT business. Il grafico riporta i valori stimati per il 2026 e la variazione annua per quattro comparti.

Fonte: TIG – The Innovation Group per Assintel Report 2026, tabella 1, pagina 10; valori 2026 stimati, in miliardi di euro. Copertura e trascrizione dei dati: CorCom.

ICT business a 46,4 miliardi, ma con velocità diverse

La componente business pesa per oltre due terzi del mercato ICT italiano: nel 2026 è stimata a 46,39 miliardi, in aumento del 4,7% rispetto all’anno precedente. La crescita supera quella del mercato complessivo, previsto a +3,1%, ma non è uniforme. I servizi IT valgono 20,438 miliardi e crescono del 7,5%; software e hardware raggiungono rispettivamente 7,449 miliardi (+7,1%) e 11,576 miliardi (+1,7%). I servizi di telecomunicazione, a 6,927 miliardi, sono invece attesi in lieve calo, dello 0,2%. I valori sono tratti dalla tabella 1 del rapporto; le variazioni sono confrontate con il 2025.

I servizi cloud, l’AI e la cybersecurity sono i comparti con gli incrementi più marcati. Il cloud passa da 9,4 miliardi nel 2025 a 10,7 nel 2026 (+14,2%) e dovrebbe superare 12,1 miliardi nel 2027 (+12,8%). La cybersecurity sale dell’11,1% a 2,5 miliardi. L’AI, includendo hardware, software e servizi, cresce del 40,2% e raggiunge 2,1 miliardi, da 1,47 miliardi nel 2025.

Le tre aree delineano quella che il rapporto definisce infrastruttura cognitiva: cloud, intelligenza artificiale e sicurezza diventano dipendenze integrate, perché l’AI richiede capacità di calcolo e dati, ma anche controlli e protezione dei sistemi.

Anche la dimensione delle aziende spiega la dinamica. Le imprese con oltre 500 addetti aumentano gli investimenti ICT del 7,2%, a 11,9 miliardi; le PMI crescono del 3,9% e le microimprese del 3,2%. Sul piano geografico, il Nord-Ovest concentra la spesa più elevata, 18,5 miliardi (+5,2%), mentre il Nord-Est registra l’aumento percentuale maggiore, +5,6%, a 10,4 miliardi. Centro e Sud-Isole crescono rispettivamente del 4,1% e del 3%.

Per il 2027, il 39% delle imprese prevede di aumentare il budget ICT, contro il 26% che aveva espresso la stessa intenzione per il 2026; nel Mezzogiorno la quota sale al 54%. Sono aspettative dichiarate dalle aziende, non spesa già realizzata.

AI: la valutazione si diffonde, l’uso strutturato molto meno

L’indagine registra un aumento dell’interesse per l’intelligenza artificiale: la quota di imprese che ha iniziato a valutarne o pianificarne l’introduzione passa dal 29% nel 2025 al 41% nel 2026. Un altro 29% ha già avviato prove o utilizzi. Le due percentuali descrivono fasi diverse: informarsi e pianificare non equivale a usare uno strumento nei processi. E l’adozione, da sola, non prova che l’azienda abbia ridisegnato il lavoro o misurato i risultati.

Solo l’1,8% dichiara una strategia AI coordinata a livello aziendale. In più di quattro imprese su dieci, invece, l’intelligenza artificiale non è ancora un tema. La distanza aumenta con la dimensione: tra le aziende con almeno 250 addetti, il 15% afferma che l’AI non è rilevante; tra le microimprese da tre a nove addetti la quota arriva al 44%. Il dato suggerisce che la diffusione non dipende soltanto dalla disponibilità di strumenti: contano budget, competenze, dati e capacità di portare una prova pilota dentro le attività quotidiane.

Nei prossimi dodici mesi, il 30% delle imprese prevede di avviare o ampliare progetti di AI. La propensione è del 7% tra chi non considera l’AI un tema e supera il 56% tra le aziende già in fase di valutazione. Il divario può quindi accumularsi: chi ha già iniziato dispone di maggiori probabilità di investire ancora, mentre le imprese ferme alla fase iniziale rischiano di restare escluse dai benefici e dall’apprendimento che derivano dall’uso.

Competenze, formazione e controlli sono il collo di bottiglia

La crescita dell’offerta e della spesa incontra un problema organizzativo. Il 45% delle imprese indica cultura e competenze come ostacolo alla digitalizzazione, contro il 32% del 2025. La carenza di competenze sale dal 15% al 26,1%; la scarsa cultura del cambiamento dal 15% al 23%. Le risorse economiche restano un ostacolo per il 25,5% del campione. Nel frattempo, la quota di aziende che si considera forte sia nelle competenze digitali sia nella cultura dell’innovazione scende dal 33% al 22%.

Sul versante specifico dell’AI, solo il 36% giudica adeguate le competenze interne. La mancanza di personale preparato è la barriera citata più spesso (28,2%), davanti ai dubbi sull’affidabilità delle risposte (19,8%) e ai costi (16,9%). La formazione è ancora poco diffusa: il 17% delle imprese ha svolto attività formative sull’AI negli ultimi dodici mesi, mentre il 64% non le ha realizzate e non prevede di farlo. In termini pratici, l’accesso a un modello non risolve il problema di chi debba controllarne le risposte, collegarlo ai dati aziendali e stabilire quando è appropriato affidargli una decisione.

Anche la governance procede lentamente. Solo il 24% ha adottato almeno uno strumento dedicato, come linee guida, verifiche su privacy e sicurezza oppure un responsabile interno. Il restante 76% non dispone ancora di misure di questo tipo; la mancanza coinvolge anche molte aziende che già utilizzano l’AI. Il dato non dice che ogni impresa debba creare un ufficio autonomo: indica però che l’uso può precedere regole interne su dati, responsabilità, verifica degli output e gestione degli errori.

Il rapporto esplora inoltre la relazione tra dipendenti e sistemi generativi. Il 53% delle imprese teme che le persone seguano le indicazioni dell’AI senza comprenderne l’origine; nel confronto tra risultato prodotto dalla tecnologia e giudizio di un esperto, nel 78% dei casi prevale la valutazione umana. L’88% considera essenziale o molto importante conservare competenze autonome. La supervisione, dunque, non è una formalità: richiede persone che sappiano riconoscere una risposta plausibile ma sbagliata e assumersi la responsabilità dell’uso.

Lo sviluppo software cambia, ma la responsabilità resta

Il focus sull’AI riguarda anche l’industria del software. La prima fase, tra il 2021 e il 2023, è stata quella degli assistenti alla programmazione: completamento automatico del codice e risposte alle richieste dello sviluppatore. Dal 2024 si è affermato l’agentic coding, in cui sistemi AI possono intervenire su più passaggi e produrre codice con maggiore autonomia. Le attività coinvolte vanno dalla raccolta dei requisiti alla progettazione, dai test alla manutenzione e alla sicurezza, secondo la ricostruzione pubblicata da CorCom.

Il cosiddetto vibe coding rende più accessibili prototipi e prime soluzioni, ma non elimina il lavoro necessario per trasformarli in software affidabile. Restano da chiarire requisiti, architettura, gestione dei dati, test, sicurezza e manutenzione. Se persone senza formazione tecnica possono realizzare applicazioni al di fuori dei processi aziendali, aumenta anche il rischio di shadow IT: software e flussi di dati che l’organizzazione non conosce e non controlla.

Il punto economico non è soltanto scrivere più codice in meno tempo; è capire se il risparmio in una fase riduce davvero il costo complessivo senza spostarlo su verifiche, correzioni e gestione dei rischi.

Per i fornitori ICT cambia così la proposta di valore. Le imprese hanno bisogno di partner capaci di capire i processi, scegliere dove l’AI porta un vantaggio misurabile e integrare formazione e sicurezza fin dalla progettazione.

Per le aziende clienti la decisione non può fermarsi alla licenza o alla prova gratuita: servono un caso d’uso delimitato, dati accessibili in modo legittimo, indicatori per valutare qualità e tempi, responsabilità chiare e un percorso per estendere o interrompere il progetto.

L’opportunità dipende dalla capacità di ridurre il divario

L’Assintel Report 2026 restituisce quindi un settore in crescita, ma non un’adozione omogenea. Il mercato ICT business si espande, gli investimenti previsti aumentano e cloud, AI e cybersecurity trainano la domanda; allo stesso tempo, le imprese più grandi avanzano più rapidamente, mentre formazione e governance restano minoritarie. La distanza tra il 29% che ha già avviato prove o utilizzi e l’1,8% con una strategia coordinata misura il tratto ancora da colmare tra sperimentazione e cambiamento organizzativo.

La ricerca non dimostra che gli investimenti in AI producano automaticamente produttività o ritorni economici: segnala una crescita di mercato e fotografa l’intenzione e il grado di preparazione delle imprese. Perché la spesa diventi valore, le aziende dovranno intervenire su competenze, processi e controllo, non limitarsi ad acquistare strumenti.

Per le istituzioni e le associazioni di settore, il dato apre una questione concreta: rendere accessibili formazione, accompagnamento e risorse anche alle imprese piccole, che hanno meno capacità interna per selezionare e governare le tecnologie.