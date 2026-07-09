Apple spenderà oltre 30 miliardi di dollari in cinque anni per acquistare da Broadcom chip prodotti negli Stati Uniti. L’annuncio, diffuso l’8 luglio 2026, riguarda una nuova intesa pluriennale che porterà alla produzione di più di 15 miliardi di semiconduttori sul suolo americano, con un ampliamento del sito Broadcom di Fort Collins, in Colorado. Per Apple è il più grande investimento finora dettagliato dentro il piano da 600 miliardi di dollari negli Usa, un programma presentato nell’agosto 2025 e poi collegato anche alla strategia della Casa Bianca per riportare nel Paese una parte della catena del valore dei chip.

L’accordo con Broadcom e che cosa produce

Il contratto riguarda componenti radio e soluzioni per la connettività wireless custom, cioè chip che servono a far dialogare i dispositivi Apple con le reti e con gli altri apparecchi. Dentro questa categoria rientrano componenti usati per 5G, wi-fi, Bluetooth, Gps e altre funzioni di trasmissione e ricezione del segnale. Apple e Broadcom lavorano insieme da anni, ma questa volta il salto di scala è netto: Apple prevede che la spesa supererà i 30 miliardi di dollari e che sosterrà centinaia di posti di lavoro negli Stati Uniti. Broadcom, dal canto suo, userà l’accordo per espandere la capacità produttiva in Colorado.

Sul piano industriale, il dato più rilevante è che Apple non sta riportando negli Stati Uniti l’intera produzione dei chip che usa nei suoi dispositivi, ma sta allargando per gradi i segmenti della filiera che considera più strategici o più sensibili sul terreno politico e commerciale. I chip radio oggetto dell’intesa con Broadcom valgono meno, in termini unitari, dei processori principali o delle memorie montate su iPhone, Mac e altri prodotti. Però hanno un peso decisivo nella stabilità delle forniture, nella sicurezza industriale e nel rapporto con Washington.

Il nodo politico: investimenti, dazi e rapporti con Washington

L’accordo arriva dentro una cornice apertamente politica. Apple aveva annunciato nel febbraio 2025 un piano da oltre 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti in quattro anni. Pochi mesi dopo, nell’agosto 2025, il gruppo ha alzato l’impegno a 600 miliardi e ha lanciato l’American Manufacturing Program, un contenitore che raccoglie investimenti, partnership industriali e progetti di formazione. Secondo la Casa Bianca, quel piano rientra nella spinta dell’amministrazione Trump per rafforzare la manifattura tecnologica domestica. Il Wall Street Journal ha scritto che proprio questo impegno ha aiutato Apple a ottenere un’esenzione dai dazi ipotizzati sui chip importati.

Per un gruppo come Apple il tema non è secondario. L’azienda vende prodotti progettati in California ma assemblati attraverso una filiera globale che passa in larga parte dall’Asia. Ogni shock commerciale, tariffario o geopolitico può spostare costi, tempi e margini. Investire negli Stati Uniti non elimina questa dipendenza, ma riduce il rischio su alcuni anelli della catena e offre ad Apple un argomento forte nei confronti della politica americana: posti di lavoro, spesa industriale, ordini a fornitori locali.

La filiera dei chip Apple resta globale

L’annuncio su Broadcom non cambia il fatto che i componenti più costosi e avanzati dei prodotti Apple continuano a essere fabbricati in gran parte fuori dagli Stati Uniti. I processori logici principali vengono prodotti soprattutto da Tsmc, mentre memoria e storage arrivano da gruppi come Samsung e Sk hynix. Il nuovo accordo quindi non sostituisce la dipendenza estera di Apple: la riequilibra soltanto, spostando negli Usa una quota crescente di componenti wireless e di lavorazioni collegate.l)

Questo punto è essenziale anche per leggere correttamente i numeri. I 30 miliardi destinati a Broadcom sembrano enormi, ma vanno rapportati alla dimensione complessiva della spesa Apple in componentistica, logistica, salari e investimenti sul territorio americano. Lo stesso Wall Street Journal ha osservato, in un approfondimento di marzo 2026, che il piano da 600 miliardi include non solo nuove fabbriche e accordi produttivi, ma anche una parte ampia della normale spesa operativa dell’azienda negli Stati Uniti, compresi gli stipendi dei dipendenti e il funzionamento della rete retail.

Arizona, Texas, Colorado: la mappa della nuova supply chain

L’intesa con Broadcom si somma ad altri tasselli che Apple ha già messo in campo negli Stati Uniti. Il gruppo ha confermato di voler acquistare chip dal nuovo impianto Tsmc in Arizona, wafer di silicio dalla fabbrica GlobalWafers in Texas e servizi di packaging avanzato dal sito Amkor in costruzione in Arizona. L’idea, dichiarata dalla stessa Apple, è creare una filiera “end-to-end”, cioè il più possibile completa, dal wafer al packaging finale, con una quota crescente di passaggi svolti sul territorio americano.

Sul packaging avanzato, Apple aveva già annunciato nel novembre 2023 che sarebbe diventata il primo e principale cliente del futuro impianto Amkor di Peoria, in Arizona, destinato a confezionare e testare l’Apple silicon prodotto da Tsmc poco distante. Nell’ottobre 2025 Amkor ha poi posato la prima pietra del sito, spiegando che lì verranno gestiti packaging e test per una parte della produzione Apple. Apple ha anche sottolineato che le fabbriche americane stanno producendo 19 miliardi di chip all’anno per i suoi prodotti, un dato che dà la misura di quanto il gruppo voglia mostrare risultati concreti sul fronte domestico.

Nel marzo 2026 Apple ha inoltre allargato il proprio American Manufacturing Program con nuovi partner industriali, confermando che la strategia non riguarda un solo fornitore ma una rete più ampia di componentisti e produttori. L’accordo con Broadcom è quindi il pezzo più visibile di un mosaico più largo che coinvolge materiali, wafer, chip, packaging e assemblaggi specializzati.

Anche Intel entra nella partita

Nel testo ripreso dal Wall Street Journal si segnala anche un recente accordo tra Apple e Intel per produrre una parte dei chip negli Stati Uniti. I dettagli economici non sono stati resi pubblici nello stesso modo dell’intesa con Broadcom, ma il riferimento conferma che Apple sta tenendo aperti più canali produttivi sul territorio americano. Per Intel è un segnale rilevante: il gruppo continua a presentarsi come perno della manifattura nazionale dei semiconduttori e ha ottenuto negli ultimi anni sostegni pubblici molto consistenti per espandere capacità produttiva e packaging avanzato in Arizona, New Mexico, Ohio e Oregon.

Per Apple, invece, l’intesa con Intel ha soprattutto un valore di diversificazione. In un mercato segnato da strozzature produttive e da rivalità geopolitiche, affidarsi a una sola geografia o a pochi partner è diventato più rischioso rispetto a cinque anni fa. Da questo punto di vista, il baricentro asiatico della filiera non scompare, ma la società guidata da Tim Cook prova a costruire un secondo pilastro americano.

Il fattore prezzi: memoria più cara e pressione sui margini

C’è poi un elemento di conto economico. I prezzi dei chip di memoria e storage forniti da produttori come Samsung e Sk hynix sono aumentati con forza dall’autunno scorso per effetto della domanda legata ai server per l’intelligenza artificiale. Lo squilibrio tra domanda e offerta nel segmento memoria ha spinto verso l’alto i costi di approvvigionamento per l’elettronica di consumo e ha contribuito, secondo il giornale, anche all’aumento dei prezzi di alcuni dispositivi Apple.

Qui emerge una delle ragioni economiche dell’operazione Broadcom. Rafforzare la filiera americana non serve solo a dialogare con il governo Usa, ma anche a ottenere più controllo sulla disponibilità di componenti essenziali, sui tempi di consegna e sulla programmazione industriale. Per un gruppo che vende centinaia di milioni di dispositivi e che lavora con cicli di lancio rigidissimi, un collo di bottiglia su un singolo componente può diventare un problema finanziario prima ancora che tecnologico.

Che cosa cambia per Broadcom

Per Broadcom l’accordo consolida un rapporto storico con uno dei clienti più importanti al mondo e offre visibilità pluriennale sui ricavi. Secondo fonti di mercato citate da Barron’s e Investopedia, il gruppo prevede investimenti aggiuntivi sul sito di Fort Collins e un orizzonte che arriva fino al 2031. Il titolo Broadcom ha reagito positivamente dopo l’annuncio, segno che il mercato legge l’intesa come un rafforzamento della posizione dell’azienda nelle tecnologie custom per connettività e semiconduttori specializzati.

Per Broadcom, inoltre, l’accordo con Apple ha un valore reputazionale. In una fase in cui Washington chiede ai grandi gruppi tecnologici di riportare capacità produttiva negli Stati Uniti, poter indicare un contratto di questa dimensione con Apple significa presentarsi come fornitore strategico non solo sul piano commerciale ma anche su quello industriale nazionale.

Che cosa cambia per Apple

Per Apple il beneficio più immediato è politico-industriale: l’azienda mostra di saper trasformare un impegno generale da 600 miliardi in contratti specifici, localizzati e misurabili. Il secondo vantaggio è operativo: una filiera più distribuita e più vicina al mercato americano riduce una parte dei rischi legati a tensioni commerciali, logistica e approvvigionamenti. Il terzo è simbolico: Apple rafforza la narrazione del “designed in California” con un’estensione più visibile della manifattura americana, pur senza rinunciare alla rete asiatica che resta centrale per i nodi più avanzati.

Resta però un limite chiaro. Gli Stati Uniti stanno guadagnando peso in alcuni segmenti della supply chain Apple, ma la parte più sofisticata e costosa della produzione continua a dipendere da partner e impianti esteri. L’accordo con Broadcom sposta in avanti il processo di regionalizzazione, non la sua conclusione. E segnala che per Apple il tema dei chip non riguarda più soltanto l’innovazione di prodotto: riguarda il commercio, i dazi, la sicurezza economica e la capacità di garantire forniture stabili in un settore sempre più esposto alla politica industriale.