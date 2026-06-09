Apple ha presentato Siri AI alla WWDC26 (Worldwide Developers Conference, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori) l’8 giugno 2026: l’assistente vocale si trasforma in un sistema conversazionale capace di usare conoscenza generale, contesto personale, contenuto sullo schermo e azioni dentro le app. La novità è rilevante perché arriva dopo due anni di rinvii e perché rompe un tratto storico della strategia Apple: per la nuova architettura dei modelli, Cupertino lavora con Google e Nvidia, pur rivendicando la continuità della propria impostazione sulla privacy.