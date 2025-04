Apple Intelligence: cos’è, cosa può fare e su quali dispositivi è fruibile

Apple Intelligence è una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale generativa, progettata per migliorare l’esperienza utente sui dispositivi Apple. Questa innovazione è il frutto della collaborazione tra Apple e OpenAI, integrando la potenza dell’AI con l’ecosistema hardware e software della mela morsicata.

Che cos’è Apple Intelligence e quando è stata lanciata

Apple Intelligence è stata lanciata nel settembre 2024; tuttavia, per problemi legati ai regolamenti europei sulla privacy e il trattamento dei dati, non è stata disponibile fino al lancio di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, avvenuto il 31 marzo 2025.

Oltre a vari miglioramenti per le funzionalità esistenti, in questa data Apple ha aggiunto il supporto per la lingua italiana. Le funzionalità AI sono disponibili quindi anche in Europa.

Al momento del lancio, la funzionalità era utilizzabile solo in inglese-americano.

Oltre che in italiano, Apple Intelligence è disponibile anche in francese, tedesco, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano, cinese semplificato e nella variante inglese per Singapore e India.

Visti i problemi incontrati al momento del lancio, a settembre 2024, l’azienda sottolinea che l’elaborazione avviene principalmente sul dispositivo per rispettare la privacy. Le richieste più complesse sono gestite da modelli più grandi, quindi viene effettuato l’accesso alla piattaforma Private Cloud Compute. Al lancio l’Unione Europea era rimasta esclusa a causa delle normative del Digital Markets Act, che richiedono una maggiore trasparenza e sicurezza nella gestione dei dati degli utenti.

Su quali dispositivi è disponibile Apple Intelligence

Apple Intelligence è disponibile principalmente sulla nuova linea iPhone 16, progettata per sfruttare al meglio le capacità dell’intelligenza artificiale grazie ai potenti chip A18 e A18 Pro. Apple ha raccomandato anche i modelli 15 Pro e 15 Pro Max come piattaforme ideali, anche se la funzione sarà comunque compatibile con alcuni modelli più vecchi.

Gli utenti iPhone e iPad nell’UE hanno accesso per la prima volta alle funzionalità di Apple Intelligence, e Apple Intelligence si espande in una nuova piattaforma con un set iniziale di funzionalità disponibili in inglese americano con Apple Vision Pro, aiutando gli utenti a comunicare, collaborare ed esprimersi in modi completamente nuovi.

Cosa fa Apple Intelligence

Ora, gli utenti di Vision Pro possono correggere, riscrivere e riassumere il testo utilizzando Writing Tools; comporre testo da zero utilizzando ChatGPT in Writing Tools; esplorare nuovi modi per esprimersi visivamente con Image Playground; creare l’emoji perfetta per qualsiasi conversazione con Genmoji, e molto altro.

Questa versione include anche funzionalità aggiuntive di Apple Intelligence, tra cui Priority Notifications per aiutare gli utenti a rimanere al passo con le comunicazioni urgenti, la possibilità di creare un filmato di memoria su Mac semplicemente digitando una descrizione e uno stile Sketch aggiunto in Image Playground che crea schizzi accademici e altamente dettagliati.

Le nuove funzionalità in dettaglio:

Image playground : permette di creare immagini divertenti direttamente nell’app Messaggi.

: permette di creare immagini divertenti direttamente nell’app Messaggi. Bacchetta immagini : trasforma schizzi abbozzati in immagini dettagliate, ideale per rendere graficamente accattivanti le note.

: trasforma schizzi abbozzati in immagini dettagliate, ideale per rendere graficamente accattivanti le note. Genmoji : consente di creare emoji personalizzate basate su una descrizione o una foto.

: consente di creare emoji personalizzate basate su una descrizione o una foto. Siri potenziata: Siri è in grado di “vedere” il mondo attraverso la fotocamera, riconoscere il contesto delle richieste e offrire risposte più precise, eseguendo centinaia di nuove azioni sia nelle app Apple che in quelle di terze parti.

Inoltre, Apple Intelligence integra la capacità di ChatGPT all’interno di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, permettendo agli utenti di accedere alle sue capacità senza dover passare da un’app all’altra.

Il connubio tra Siri e Apple Intelligence: le novità

Con Apple Intelligence, Siri diventa ancora più integrata nell’ecosistema Apple. Il design rinnovato la rende visivamente più accattivante, con un bordo luminoso quando è attiva su iPhone, iPad e CarPlay. Su Mac, Siri può essere spostata sulla scrivania per un accesso rapido. Grazie a una migliore comprensione del linguaggio naturale, Siri non solo comprende meglio le richieste, ma mantiene il filo del discorso tra una domanda e l’altra.

Ora è anche in grado di rispondere a migliaia di domande sui prodotti Apple, aiutando l’utente a gestire funzioni come la registrazione dello schermo o la condivisione della password Wi-Fi.

Come iniziare a usare Apple Intelligence in Italia

Per caricare Apple Intelligence basta aggiornare il sistema operativo dei dispositivi.

Nelle Impostazioni, andare nella sezione Generali e da qui su Aggiornamento Software, scaricando tutto il pacchetto di dati (su iPhone è di circa 2 GB).

Apple Intelligence è compatibile con tutta la famiglia di iPhone 16, compreso l’ultimo arrivato iPhone 16e. Sarà possibile usarlo anche per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

