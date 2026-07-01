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Anthropic, gli Usa riaprono i modelli bloccati Fable 5 e Mythos 5

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Washington ha revocato i controlli all’export imposti il 12 giugno sui modelli più avanzati di Anthropic. La decisione chiude uno scontro politico e industriale che ha coinvolto Casa Bianca, Silicon Valley, governi alleati e, sullo sfondo, anche OpenAI e il nuovo schema dei “trusted partners”

Pubblicato il 1 lug 2026
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Claude Fable 5 Mythos 5

È durata meno di tre settimane la stretta del governo Usa sui modelli avanzati di Anthropic. Il 30 giugno gli Stati Uniti hanno rimosso il blocco che impediva all’azienda di distribuire liberamente Fable 5 e Mythos 5. Il Dipartimento del Commercio ha comunicato la revoca, aprendo la strada al ritorno sul mercato di Fable 5 per il pubblico generale e confermando il ripristino dell’accesso a partire dal 1° luglio. Il provvedimento chiude una crisi che ha mostrato quanto il controllo politico sui modelli di frontiera sia ormai parte della politica industriale americana.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alessandra Castelli

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