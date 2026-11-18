L’Europa si ritrova colonizzata da tecnologie straniere, innanzitutto americane, e l’alternativa principale sono quelle cinesi. Anche per quanto riguarda i maggiori modelli di intelligenza artificiale e tutto ciò che serve per svilupparli.

Per costruire – o almeno per provare a farlo, e ci vorranno molti anni – una sovranità tecnologica europea, servono “3 elementi fondamentali, 3 ‘C’ strategiche”. Come ha spiegato Roberto Viola, direttore generale DG Connect (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology) presso la Commissione Ue, partecipando in collegamento da Bruxelles al convegno ‘Sovranità digitale: tra utopia e necessità’, organizzato dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

DG Connect è il dipartimento della Commissione europea responsabile per lo sviluppo del mercato unico digitale, dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity e della connettività in Europa.

I tre pilastri per la sovranità tecnologica europea

Ecco quali sono queste 3 C, essenziali per ambire alla sovranità hi-tech del Vecchio continente: “computing, capitali e commitment”, indica Viola.

E rimarca: “la sovranità tecnologica europea costa 500 miliardi di euro, questo è il nostro calcolo”.

Quella del controllo dei dati, controllo degli algoritmi, controllo dei processi, “diventa una vera necessità – sempre più sentita, da imprese e cittadini –, perché senza un controllo vero sulla produzione del futuro non c’è valore aggiunto. L’Italia e l’Europa vivono di valore aggiunto. Noi abbiamo lo Stato sociale più sviluppato del mondo, che ha bisogno di valore aggiunto”.

Roberto Viola, in collegamento da Bruxelles con il Politecnico di Milano

Possiamo crescere magari un po’ meno di altre realtà, ma dobbiamo crescere – rimarca il direttore generale del DG Connect Ue –, e le nostre imprese “devono poter rimanere in Europa ed essere di successo. E questo significa che, oltre a usare al meglio gli strumenti dell’economia digitale, dobbiamo diventare protagonisti e intercettare il valore che questi strumenti creano”.

L’Italia e l’Europa devono quindi intercettare e far crescere quelli che sono i tre pilastri della sovranità tecnologica europea.

La prima C: computing e chip (le infrastrutture)

Il primo pilastro è che non c’è sovranità se non ci sono infrastrutture: è quella che al DG Connect Ue di Bruxelles chiamano “la prima C, la C del computing e dei chip”. L’Europa in questo momento ha solo il 5% della capacità di calcolo computazionale mondiale. Quindi c’è la necessità di far aumentare il grado di capacità, e di internalizzare i processi di addestramento degli algoritmi.

“I nostri dati devono rimanere in Europa. Per questo intanto investiamo direttamente in capacità di calcolo”, rileva Viola.

La crescita di supercalcolo e Gigafactory

“Stiamo andando bene per quanto riguarda il calcolo di punta, il supercalcolo, ‘le macchine di Formula 1’, per usare una metafora. Abbiamo 13 supercalcolatori in Europa; alcuni di questi sono i più potenti al mondo. Abbiamo adesso 19 fabbriche dell’AI sparse nel Continente, e stiamo per iniziare l’ultimo percorso che ci porterà alla costruzione delle 7 Gigafactory europee, tra cui speriamo che una di queste possa essere in Italia”. Quindi la capacità di calcolo europea sta aumentando in maniera esponenziale.

Per il supercalcolo è già stata investita una cifra rilevante, circa 10 miliardi di euro, contando gli investimenti fatti dall’Unione Europea, dagli Stati membri e dall’industria, e verranno fatti investimenti ancora più rilevanti. Mentre per le Gigafactory, “contando gli investimenti complessivi tra pubblico e privato, parliamo di circa 30 miliardi di euro”.

Spingere sulla produzione di semiconduttori

Per quanto riguarda la produzione di chip, il Chip Act 1 ha portato investimenti per circa 80 miliardi di euro.

Il più grande sito in questo momento in costruzione in Europa è la chip factory di TSMC in Germania, “altri effetti e risultati del provvedimento sono stati, ad esempio, Silicon Box, l’azienda di semiconduttori fondata a Singapore che investe per costruire il suo primo grande impianto europeo di assemblaggio chip a Novara, e il polo del carburo di silicio nell’Etna Valley a Catania”.

Con il Chip Act 2 a Bruxelles puntano a investire ancora di più in fabbriche di chip avanzate, sistemi di packaging più evoluti, piattaforme di progettazione innovative. E il prossimo Quantum Act europeo spinge nella dimensione del quantum computing, del quantum sensing e delle trasmissioni quantistiche.

“Vogliamo che nella cosiddetta stack dell’AI — che parte dall’energia, e poi comprende i data center, i computer, gli algoritmi, le applicazioni e in futuro il quantum —, possiamo avere capacità di scelta: non sempre sarà tutto europeo, ma almeno possiamo scegliere con chi vogliamo fare un percorso insieme”.

La seconda C: il capitale (gli investimenti)

La seconda C è il capitale. Perché senza forti investimenti l’Europa non riuscirà a coronare il sogno di una sovranità tecnologica. In questo momento, “abbiamo fatto bene per la parte che riguarda le startup. Ci sono più startup per l’AI e l’hi-tech in Europa che in ogni altra parte del mondo; soprattutto se guardiamo i numeri delle startup negli ultimi periodi, abbiamo superato gli Stati Uniti. La situazione potrebbe anche essere migliore in Italia, ma anche da noi c’è del buono. Certo, più attenzione in Italia per le startup non sarebbe male”.

È stato poi creato il fondo europeo per Scaleup, che è il secondo grado dell’investimento in nuove imprese emergenti, quindi si tratta di investimenti che vanno da 30 milioni fino a qualche centinaio di milioni di euro.

Il progetto di un fondo sovrano per la tecnologia europea

Un altro obiettivo a Bruxelles è quello di creare anche uno strumento finanziario per i grandi investimenti necessari per la sovranità tecnologica.

“Dato che la sovranità tecnologica, secondo le nostre stime, costa 500 miliardi di euro, questi fondi in parte possono arrivare dal bilancio europeo, ma da solo non può coprire capitali così ingenti: devono venire anche dal mondo privato”.

Mentre l’Europa fatica più degli Stati Uniti ad attirare capitali privati: “le famiglie europee investono molto nel mercato AI americano, e invece devono cominciare a essere stimolate a investire, tramite la raccolta, in aziende europee”.

Per questo, con la Banca Europea degli Investimenti, alla Commissione Ue stanno lavorando per creare un fondo sovrano per la tecnologia europea. Per il prossimo Consiglio europeo informale che si occuperà di competitività, e che si terrà a febbraio 2027, “speriamo di avere un accordo per poter andare avanti su uno strumento del genere”.

La terza C della sovranità europea è il Commitment

Il terzo passo e tassello fondamentale è il Commitment, vale a dire che poi ci deve essere adozione di soluzioni europee.

Un elemento importante in questo quadro è il settore pubblico, “dato che il sistema di acquisti pubblici è pari al 18% del PIL europeo”. Altre leve importanti sono “la semplificazione e il mercato unico, e qui abbiamo i due rapporti di Draghi e Letta che devono essere messi a terra”.

Un altro aspetto essenziale è che “ciascuna azienda utilizzi l’AI: per questo, nelle aree verticali — come industria, Life Science e salute, robotica, mobilità —, stiamo investendo 2 miliardi di euro nelle varie call uscite dopo la pubblicazione della strategia Apply AI. Quindi, dobbiamo procedere nella direzione per cui non solo ci siano soluzioni europee disponibili, ma che queste soluzioni europee vengano utilizzate”.