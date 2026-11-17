La Commissione europea ha aperto il 17 novembre 2026 due nuovi bandi Horizon Europe per 297 milioni di euro, destinati alla ricerca e all’innovazione nelle tecnologie digitali. Le proposte possono essere presentate fino al 18 marzo 2027. Tra le priorità figurano modelli AI avanzati, robotica, calcolo distribuito e data center più efficienti, con opportunità per imprese, università e centri di ricerca italiani.
incentivi
UE, 297 milioni per AI, robotica e data center: aperti i bandi
La Commissione europea apre due bandi Horizon Europe per 297 milioni di euro, con 107 milioni destinati a quattro temi di intelligenza artificiale e robotica e 112 milioni a dati e calcolo. Le imprese e i centri di ricerca italiani possono candidarsi entro il 18 marzo 2027
Argomenti
Canali