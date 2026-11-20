Il 46% delle imprese italiane prevede di investire nell’intelligenza artificiale agentica nel 2027, ma solo il 4% ha raggiunto una maturità in cui l’AI guida in modo pervasivo l’organizzazione. La distanza tra i due numeri misura il lavoro che resta da fare: portare i sistemi oltre i progetti localizzati, ripensare i processi e stabilire chi risponde delle decisioni automatizzate.

La AI Driven Organization (AIDO) Survey 2026 di Deloitte, presentata a Milano il 19 novembre e condotta tra imprese medie e grandi di diversi settori italiani, rileva che il 68% si trova negli stadi intermedi di maturità. L’88% indica l’efficienza dei processi fra gli obiettivi dell’AI; appena il 24% punta invece sulla crescita dei ricavi. La ricerca valuta cinque dimensioni — strategia, persone, processi, dati e tecnologia — ma il comunicato pubblico non specifica il numero dei rispondenti.

MATURITÀ NELL’ADOZIONE DELL’AI | imprese italiane per stadio | Survey 2026 | percentuale delle aziende

Stadio Imprese Fase iniziale 1% Analytical Aspirations 27% Localised AI 40% AI Enabled 28% Pienamente guidate dall’IA 4% Distribuzione dichiarata nella AIDO Survey 2026; categorie sommano al 100%. Fonte: Deloitte, comunicato del 18 novembre 2026.

L’adozione dell’AI nelle imprese italiane resta a macchia di leopardo

La distribuzione mostra che quattro aziende su dieci sono nella fase “Localised AI”: hanno casi d’uso circoscritti, ma non li hanno estesi a tutta l’organizzazione. Il 28% è nello stadio “AI Enabled”, nel quale le capacità di AI iniziano a incidere più stabilmente sulle attività. Un altro 27% è alle “Analytical Aspirations”, con interesse crescente e competenze ancora di base; l’1% rimane nella fase iniziale. Il 4% restante è indicato da Deloitte come pienamente guidato dall’AI.

La quota che resta allo stadio iniziale era il 15% nella precedente survey, secondo il confronto riportato da Deloitte. Il dato segnala una diffusione delle competenze di base, ma i livelli intermedi raccontano una trasformazione ancora disomogenea: usare strumenti in alcune funzioni non equivale a integrare dati, responsabilità e flussi di lavoro lungo l’intera impresa.

Efficienza e costi guidano gli obiettivi, i ricavi restano indietro

L’efficienza dei processi è l’obiettivo più citato (88%), seguita dalla riduzione dei costi operativi (60%). L’aumento dei ricavi è indicato dal 24% delle aziende. Poiché le risposte possono riguardare priorità diverse, le percentuali non rappresentano quote alternative di un unico totale: descrivono la frequenza con cui ciascun obiettivo viene indicato.

Il divario suggerisce che molte imprese stanno usando l’AI soprattutto per intervenire su attività esistenti. La generazione di nuove entrate richiede invece di cambiare prodotti, servizi o modalità di relazione con i clienti, oltre a misurare se l’uso della tecnologia produce risultati economici. La survey non dimostra che le aziende abbiano già ottenuto risparmi o ricavi aggiuntivi: registra gli obiettivi dichiarati.

INVESTIMENTI PREVISTI IN AI | priorità indicate dalle imprese italiane | 2027 | percentuale delle aziende

Priorità Imprese IA agentica 46% Supporto alle decisioni 41% Strumenti di analisi 34% Competenze specialistiche 32% Qualità e gestione dei dati 30% Le risposte possono sovrapporsi e non rappresentano quote di budget. Fonte: Deloitte, AIDO Survey 2026, comunicato del 18 novembre 2026.

Tra le altre priorità per il 2027:

il 41% indica strumenti di supporto alle decisioni basati su AI e machine learning,

il 34% strumenti di analisi,

il 32% competenze specialistiche

il 30% qualità e gestione dei dati.

L’adozione è già più frequente nelle funzioni IT (55%), digital (52%) e nel servizio clienti (48%). La crescita nelle funzioni amministrative è marcata nel confronto storico: dal 2022 le imprese che non usano AI in finanza e contabilità sono passate dal 75% al 15%; nel marketing la quota che usa o valuta soluzioni è salita dal 64% all’84%.

Con gli agenti cresce il peso della governance

La previsione di investimento nell’AI agentica porta in primo piano il controllo operativo. La governance è la criticità più citata dalle imprese (50%); il change management è indicato dal 39%. Gli agenti possono pianificare sequenze di attività e usare strumenti o dati aziendali: per metterli al lavoro servono perciò regole su accessi, limiti di autonomia, approvazioni e gestione degli errori, oltre a una chiara attribuzione delle responsabilità.

Il confronto con il cambiamento organizzativo mostra un disallineamento: solo il 24% prevede investimenti nelle competenze legate al change management. La governance e la preparazione delle persone non possono essere rinviate alla fase finale di un progetto, perché definiscono quali operazioni un agente può compiere e quando deve intervenire un dipendente.

Alfredo Maria Garibaldi, leader AI & Data per Deloitte Central Mediterranean, avverte che il rischio è “utilizzare tecnologie sempre più avanzate per ottimizzare processi che andrebbero prima ripensati”. La survey riporta anche una maggiore propensione delle aziende più mature a usare l’AI per accelerare le decisioni: 53%, contro il 34% delle meno mature. Il dato misura un uso dichiarato, non la qualità o l’impatto economico delle decisioni.

Formazione interna al centro della strategia

Per costruire le competenze, il 78% punta sulla formazione e sulla crescita professionale del personale. Il 41% inserisce specialisti esterni nei team, il 38% assume nuovi talenti e il 9% ricorre all’esternalizzazione. Le aree formative più richieste sono analisi dei dati (54%), AI generativa e agentica (45%) e tecnologia e architettura cloud (45%).

Il modello organizzativo incide sulle scelte: le imprese con un Center of Excellence, che coordina le attività e diffonde competenze nelle funzioni, investono nella formazione con maggiore frequenza (94%) rispetto ai modelli centralizzati (82%) e distribuiti (58%). Il confronto indica una correlazione nella survey, non prova che il CoE causi da solo più formazione.

Il passaggio dalla sperimentazione all’adozione diffusa dipenderà quindi da processi ripensati, dati affidabili e competenze distribuite. Il 46% che considera gli agenti per il prossimo anno segna una direzione d’investimento; il 4% pienamente guidato dall’AI mostra quanto resti ancora da integrare nelle organizzazioni.