Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

report deloitte

AI generativa, le imprese italiane scontano il ritardo nella cybersecurity

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

La AI generativa entra nei processi aziendali, ma governance, competenze e controlli tecnici restano indietro. Il rischio si concentra su dati, fornitori, sistemi agentici e sviluppo sicuro, mentre cresce la pressione normativa

Pubblicato il 8 giu 2026
Cybersecurity AI

L’AI generativa è già entrata nei processi aziendali italiani, ma la sua sicurezza resta in larga parte fuori dai modelli ordinari di governo del rischio. Solo il 9% delle organizzazioni italiane intervistate dichiara di avere definito e implementato una strategia formale di sicurezza per la GenAI, mentre l’86% non ha ancora stanziato un budget dedicato. Il risultato è un divario operativo: cresce l’uso di modelli, assistenti e applicazioni basate su AI, ma restano limitati visibilità, competenze, controlli tecnici e coinvolgimento strutturato dei responsabili security.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Giovanni Clericò

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • GenAI divario

  • report

    "Divario GenAI": miliardi di investimenti, ma pochi rendimenti per le aziende

    25 Ago 2025

    di Giovanni Clericò

    Condividi
  • ROI software enterprise

  • scenari

    Aziende italiane in ritardo sull’AI generativa: i dati UE

    23 Gen 2026

    di Alessandro Longo

    Condividi
  • cloud privato

  • report

    Il cloud privato nell’era della GenAI e della sovranità digitale

    23 Set 2025

    di Roberto Cosentino

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x