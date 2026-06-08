L’AI generativa è già entrata nei processi aziendali italiani, ma la sua sicurezza resta in larga parte fuori dai modelli ordinari di governo del rischio. Solo il 9% delle organizzazioni italiane intervistate dichiara di avere definito e implementato una strategia formale di sicurezza per la GenAI, mentre l’86% non ha ancora stanziato un budget dedicato. Il risultato è un divario operativo: cresce l’uso di modelli, assistenti e applicazioni basate su AI, ma restano limitati visibilità, competenze, controlli tecnici e coinvolgimento strutturato dei responsabili security.