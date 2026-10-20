Insieme alle opportunità offerte dai modelli generativi, dagli agenti e dalle analisi predittive, s’impone anche una sfida prioritaria per leader e manager d’impresa: applicare l’AI ai processi più complessi, preservando il controllo totale sui propri dati e sistemi.
governance e sicurezza
Sovranità digitale: il controllo nelle aziende e gli aggiornamenti di Microsoft per l’Europa
Mentre sistemi e agenti AI interagiscono con dati aziendali sensibili, cresce l’esigenza di governare la tecnologia lungo l’intero flusso. “La sovranità digitale non riguarda più soltanto la residenza dei dati, ma il controllo operativo completo su modelli, codice e infrastrutture”, rileva Satya Nadella, presidente e Ceo dell’azienda di Redmond
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