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Sovranità digitale: il controllo nelle aziende e gli aggiornamenti di Microsoft per l’Europa

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Mentre sistemi e agenti AI interagiscono con dati aziendali sensibili, cresce l’esigenza di governare la tecnologia lungo l’intero flusso. “La sovranità digitale non riguarda più soltanto la residenza dei dati, ma il controllo operativo completo su modelli, codice e infrastrutture”, rileva Satya Nadella, presidente e Ceo dell’azienda di Redmond

Pubblicato il 20 ott 2026
Stefano Casini

giornalista

Sovranità digitale: il controllo nelle aziende e gli aggiornamenti di Microsoft per l’Europa
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Insieme alle opportunità offerte dai modelli generativi, dagli agenti e dalle analisi predittive, s’impone anche una sfida prioritaria per leader e manager d’impresa: applicare l’AI ai processi più complessi, preservando il controllo totale sui propri dati e sistemi.

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