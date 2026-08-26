L’intelligenza artificiale è nel mirino dei criminali hi-tech, con vulnerabilità e nuove minacce per attività e cybersecurity delle imprese.
Report Kaspersky
Balzo dei bug nei tool LLM e nei plugin: +580% in 18 mesi
La velocità nel rilasciare nuovi tool AI spesso mette in secondo piano la sicurezza. Con la proliferazione di agenti autonomi e vulnerabilità critiche, le imprese devono adottare monitoraggi in tempo reale e policy rigide per l’uso delle credenziali e dei flussi dati. Kaspersky indica come proteggere l’AI aziendale dalle minacce
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