Quantum Italia investe 200mila euro in Promethence, start-up milanese che sviluppa soluzioni hardware e software per la crittografia post-quantistica. La società, fondata nel 2025 da docenti e ricercatori del Politecnico di Milano, lavora a tecnologie pensate per proteggere dati, comunicazioni e firme digitali dagli attacchi che potrebbero diventare possibili con computer quantistici sufficientemente potenti. Il capitale servirà a sostenere lo sviluppo tecnologico e la crescita dell’impresa.
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Quantum Italia, 200mila euro per la crittografia post-quantistica di Promethence
L’azienda nata dall’accordo tra Scientifica e Quantonation investe nella start-up fondata nel 2025 da ricercatori del Politecnico di Milano. La società sviluppa soluzioni hardware e software di crittografia post-quantistica per data center e infrastrutture critiche. L’operazione sostiene ricerca e crescita industriale
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