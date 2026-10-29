Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

finanza

Quantum Italia, 200mila euro per la crittografia post-quantistica di Promethence

Indirizzo copiato

L’azienda nata dall’accordo tra Scientifica e Quantonation investe nella start-up fondata nel 2025 da ricercatori del Politecnico di Milano. La società sviluppa soluzioni hardware e software di crittografia post-quantistica per data center e infrastrutture critiche. L’operazione sostiene ricerca e crescita industriale

Pubblicato il 29 ott 2026
Strategia Italiana per le Tecnologie Quantistiche
Aggiungi tra i preferiti su Google

Quantum Italia investe 200mila euro in Promethence, start-up milanese che sviluppa soluzioni hardware e software per la crittografia post-quantistica. La società, fondata nel 2025 da docenti e ricercatori del Politecnico di Milano, lavora a tecnologie pensate per proteggere dati, comunicazioni e firme digitali dagli attacchi che potrebbero diventare possibili con computer quantistici sufficientemente potenti. Il capitale servirà a sostenere lo sviluppo tecnologico e la crescita dell’impresa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Giovanni Clericò

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • crittografia post quantum

  • Quantum Computing

    Computer quantistico: cos’è, come funziona e ambiti applicativi

    14 Nov 2025

    di Nicoletta Boldrini e Redazione

    Condividi
  • crittografia post quantum

  • quantistica

    Il quantum computing minaccia gli algoritmi crittografici: è l'ora del "Post Quantum"

    05 Nov 2025

    di Umberto Pirovano

    Condividi
  • crittografia post-quantum NIST

  • sicurezza

    NIST seleziona nove algoritmi post-quantum di firma digitale

    28 Mag 2026

    di Federica Maria Rita Livelli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x