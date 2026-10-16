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Quantum computing

Computer quantistico, Volta B1 apre nuove opportunità per l’Italia

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Il sistema D-Wave Advantage2 con oltre 4.400 qubit. Finanziata da Swiss Quantum Technology, l’infrastruttura punta a servire università e imprese, con applicazioni nella logistica, nella ricerca e nell’industria. Si tratta di un’architettura specializzata nella ricerca di soluzioni a problemi di ottimizzazione

Pubblicato il 16 ott 2026
Volta B1
Advantage 2 D-Wave
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Inaugurato a Como Volta B1, il computer quantistico D-Wave Advantage2 con oltre 4.400 qubit destinato alla ricerca e alle aziende. L’inaugurazione segna l’avvio ufficiale del progetto, mentre l’accesso operativo sarà disponibile dopo il completamento dell’installazione.

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Giovanni Clericò

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