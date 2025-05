Anitec-Assinform: Letizia Pizzi è la nuova direttrice generale

Letizia Pizzi è stata nominata direttrice generale di Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese ICT e promuove l’innovazione digitale in Italia. Succede a Eleonora Faina, in carica dal 2020, e porta con sé un’esperienza consolidata nel mondo confindustriale, con un focus marcato sull’internazionalizzazione e sullo sviluppo di policy industriali orientate al digitale

Proseguirà l’azione dell’Associazione a supporto delle imprese ICT e della trasformazione digitale del Paese”, si legge nella nota ufficiale che accompagna la nomina.

Letizia Pizzi direttrice generale di Anitec-Assinform: competenze trasversali e visione globale

Laureata in Scienze Politiche alla Luiss Guido Carli, Letizia Pizzi ha lavorato per 25 anni all’interno del sistema Confindustria, ricoprendo ruoli strategici nei settori della comunicazione, delle relazioni istituzionali e della cooperazione internazionale. Dopo un’esperienza nell’ufficio stampa e nelle relazioni esterne, ha assunto incarichi centrati sull’internazionalizzazione delle imprese italiane in mercati chiave per la crescita tecnologica e industriale: Africa, area MENA, Europa orientale e Asia centrale.

Ha saputo coniugare attività di advocacy e policy a livello sistemico con l’accompagnamento operativo delle aziende nei processi di espansione e cooperazione internazionale.

Dall’attrattività del Paese al digitale di sistema

Tra il 2009 e il 2016 ha coordinato l’Advisory Board Investitori Esteri di Confindustria, con l’obiettivo di migliorare l’attrattività dell’Italia per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico. Ha poi diretto Confindustria Est Europa, prima di assumere nel 2021 la guida di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, dove ha promosso progetti di digitalizzazione e relazioni strategiche multilivello.

Durante questa fase, si è distinta per il coordinamento dell’iniziativa flagship sul Digitale con UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) e per il contributo all’implementazione del Piano Mattei, concentrandosi su partenariati innovativi tra imprese italiane e stakeholder internazionali.

Letizia Pizzi: focus su innovazione, policy e imprese ICT

Nel nuovo ruolo, Letizia Pizzi guiderà Anitec-Assinform in una fase cruciale per l’evoluzione del settore ICT in Italia. Le priorità? Supportare le imprese nell’adozione di tecnologie emergenti, consolidare la collaborazione con le istituzioni nazionali ed europee e promuovere un ecosistema digitale orientato alla competitività e alla sostenibilità.

Il suo profilo rappresenta una sintesi efficace tra visione strategica, esperienza istituzionale e conoscenza operativa delle sfide tecnologiche. In un momento in cui l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e il cloud computing sono leve fondamentali della trasformazione, il suo contributo potrà rafforzare l’azione dell’associazione come punto di riferimento del digitale made in Italy.

Un ponte tra imprese, territorio e innovazione

Con questa nomina, Anitec-Assinform rilancia la propria missione: essere un ponte tra le imprese tecnologiche italiane, le policy pubbliche e i processi di innovazione che attraversano il Paese. La sfida è duplice: favorire l’adozione pervasiva delle tecnologie digitali e contribuire a definire il quadro normativo e strategico per un futuro digitale responsabile, inclusivo e competitivo.