Uk: l’industria culturale e i media protestano contro il piano del governo su AI e copyright

Migliaia di musicisti, artisti, autori e giornalisti britannici si sono uniti a un’ondata di proteste contro le proposte del governo che potrebbero rendere più facile per le aziende tecnologiche utilizzare il loro lavoro per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

Il governo britannico sta per concludere una consultazione sui piani per il futuro del diritto d’autore e dell’AI, che propone un cosiddetto sistema di “riserva dei diritti”, in cui ogni azienda, artista o autore dovrebbe scegliere di non far utilizzare e copiare il proprio lavoro dai gruppi tecnologici.

La campagna “Make it Fair”

I gruppi del settore creativo e dei media stanno rispondendo con una campagna di settore che si chiamerà “Make it Fair”, nell’ambito di un’ondata coordinata di proteste programmate per evidenziare i pericoli di questo approccio.

I quotidiani nazionali e regionali, tra cui il Guardian e il Times, pubblicheranno la stessa copertina sui loro giornali e siti web. Le testate settimanali diffonderanno la campagna nel corso della settimana.

La campagna accusa il governo di essersi schierato con le grandi aziende tecnologiche statunitensi a scapito delle industrie creative del Regno Unito, che sono esposte alla “minaccia esistenziale” dei modelli di intelligenza artificiale.

Oltre mille musicisti insieme per un “album silenzioso”

Più di mille musicisti, tra cui Kate Bush, Damon Albarn, The Clash e Hans Zimmer, pubblicheranno un album “silenzioso” intitolato Is This What We Want? (è questo quello che vogliamo?). Il gruppo vuole dimostrare che le proposte rischiano di minare l’industria musicale del Regno Unito, presentando registrazioni di studi e spazi di esibizione vuoti.

In una dichiarazione, i musicisti hanno affermato che le modifiche proposte dal governo ribaltano il principio della legge sul copyright, sostenendo che un modello di opt-out è difficile da applicare e comporta oneri e costi per gli artisti.

Separatamente, artisti come Paul McCartney ed Elton John si sono schierati contro le proposte del governo, mentre centinaia di altri creativi, tra cui gli autori di bestseller Mark Haddon e Michael Rosen, la scorsa settimana hanno firmato una lettera in cui esprimono la loro opposizione.

L’entità della rabbia per le proposte evidenzia le difficoltà che il governo deve affrontare nel tentativo di dare impulso alle industrie tecnologiche e, in particolare, all’intelligenza artificiale.

Le pretese delle aziende tecnologiche

Le aziende tecnologiche vogliono poter sfruttare liberamente Internet per addestrare gli algoritmi, mentre le industrie creative vogliono che siano più trasparenti su come vengono creati i loro modelli e che paghino i diritti di licenza per l’utilizzo del loro lavoro.

I dirigenti dei media temono che le proposte del governo possano portare all’utilizzo di materiale protetto da copyright e hanno espresso il timore che i ministri si facciano convincere da aziende tecnologiche molto ricche.

Il principale consulente di Keir Starmer in materia di AI, Matt Clifford, ha affrontato la questione se i suoi investimenti in società di AI rappresentino un conflitto di interessi nella consulenza che offre in merito al regime di copyright.

Il venture capitalist ha dichiarato che sono in atto solidi processi per garantire che non tragga benefici finanziari dalle decisioni che contribuisce a prendere e ha sottolineato che l’industria creativa ha una lobby molto potente.

Clifford ha disinvestito da una delle aziende di AI di maggior successo del Regno Unito, Faculty AI, per evitare qualsiasi accusa di conflitto – un processo che ha avviato all’inizio dell’anno.

Un esponente del governo ha dichiarato che le aziende statunitensi di AI già addestrano e rilasciano modelli negli Stati Uniti utilizzando materiale britannico protetto da copyright. Ha aggiunto che se il Regno Unito optasse per un regime più restrittivo – come un modello opt-in – rischierebbe di “cadere nel peggiore dei mondi, dove non avremo né protetto le industrie creative né ottenuto un’industria nazionale dell’AI”.

TechUK, che rappresenta l’industria tecnologica del Regno Unito, ha dichiarato che l’AI è un motore fondamentale per la crescita economica e che una versione di un meccanismo di opt-out “potrebbe essere un compromesso fattibile se le sfide dell’attuazione, come la scalabilità, dovessero essere risolte”.