Per una gestione del magazzino sempre più agile, intelligente e capace di evolversi nel tempo, le piattaforme cloud-native e l’intelligenza artificiale stanno diventando elementi chiave per ottimizzare le operations e garantire logistica e consegne rapide e affidabili.

Con queste prospettive, per rispondere alle nuove esigenze del retail, il gruppo Kesko – il secondo maggiore operatore grocery della Finlandia e uno dei principali del Nord Europa – innova la gestione dei propri magazzini, sostituendo il sistema legacy precedente con una nuova piattaforma cloud-native che integra funzionalità di AI agentica.

L’investimento tecnologico riflette la crescente importanza strategica dell’agilità operativa, in un contesto in cui retail digitale e fisico sono sempre più interconnessi e in cui è in atto una più ampia trasformazione della logistica nel settore retail.

Soluzioni AI per ottimizzare le attività di magazzino

Il progetto partirà inizialmente da cinque centri di distribuzione – a cui seguirà un nuovo sito greenfield previsto per il 2030, oltre a una serie di aggiornamenti presso i terminal hub –, e prevede l’introduzione di soluzioni AI per supportare e ottimizzare le attività di magazzino.

La portata delle attività grocery di Kesko rende il progetto molto rilevante per il mercato retail finlandese ed europeo. Nel 2025, la divisione ha registrato un fatturato netto di 6,5 miliardi di euro e un utile operativo comparabile di 418 milioni. Insieme, i negozi K-food e Kespro costituiscono un’importante realtà nel settore della distribuzione alimentare.

Insieme ai retailer K indipendenti, Kesko costituisce K Group, il principale operatore del settore commerciale in Finlandia e uno dei maggiori del Nord Europa.

K Group gestisce circa 1.700 punti vendita in Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

Integrando un’ampia rete di punti vendita con una presenza online e servizi digitali senza soluzione di continuità, Kesko offre un’esperienza cliente multicanale. Le vendite retail annuali di K Group ammontano complessivamente a circa 15 miliardi di euro, mentre il gruppo conta oltre 40mila dipendenti.

Cogliere opportunità finora inesplorate

“Il nostro obiettivo è creare una base tecnologica e operativa per il magazzino in grado di evolversi senza le interruzioni tradizionalmente associate agli aggiornamenti dei software enterprise, sfruttando anche il potenziale trasformativo dell’AI agentica per aumentare l’efficienza operativa e cogliere opportunità finora inesplorate”, spiega Pekka Tala, director Strategic programs Grocery trade logistics di Kesko.

In pratica, la corsa alla modernizzazione delle supply chain del settore grocery europeo entra in una nuova fase, e la scelta tecnologica del gruppo Kesko si è orientata su Manhattan ActiveWarehouse, la soluzione di punta per la gestione del magazzino di Manhattan Associates, multinazionale specializzata nella fornitura di soluzioni per la supply chain e il commercio omnicanale.

Interpretare e gestire in tempo reale i segnali delle operations

La portata della decisione di Kesko va anche oltre il semplice rinnovamento dell’infrastruttura. I retailer si trovano infatti a dover rispondere a esigenze dei consumatori sempre più frammentate e ad aspettative crescenti in termini di rapidità e affidabilità delle consegne.

“Se non si riesce a rispettare una promessa di consegna completa e puntuale, il cliente sceglierà semplicemente un’alternativa, e questo alza notevolmente l’asticella”, rimarca il manager finlandese, “per noi è quindi fondamentale essere in grado di interpretare e gestire in tempo reale i segnali provenienti dalle operations”.

Piattaforme di supply chain di nuova generazione

Il gruppo Kesko prevede di implementare anche Manhattan Wave Coordinator, Labour e Warehouse Associate Agents, esplorando allo stesso tempo lo sviluppo di ulteriori agenti AI dedicati a supporto delle attività inbound attraverso il sistema Agent Foundry.

“I retailer considerano sempre più i progetti di warehouse management come un’opportunità per differenziarsi dalla concorrenza”, sottolinea Sebastien Lefebure, senior vice president Emea di Manhattan Associates.

E osserva: “questo progetto rappresenta molto più della semplice sostituzione di un WMS legacy: è un’opportunità per creare un concreto vantaggio competitivo. L’innovazione continua offerta dalla piattaforma cloud-native di Manhattan, unita alla potenza funzionale dell’AI integrata nel livello di execution delle supply chain, sta diventando sempre più il punto di riferimento rispetto al quale verranno valutate le piattaforme di supply chain di nuova generazione”.

In questo modo, “Kesko è all’avanguardia nell’applicazione di questa tecnologia nel settore grocery europeo”.