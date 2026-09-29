Gli ultimi mesi sono stati uno stress test per tutti coloro che utilizzano l’intelligenza artificiale come servizio esterno. Prima Google Gemini è andato temporaneamente offline, arrestando improvvisamente un processo produttivo senza alcuna responsabilità da parte dell’utente. Poco dopo, tutti i cittadini non statunitensi si sono trovati bloccati nell’accesso ai modelli più recenti di Anthropic, Fable 5 e Mythos 5, a causa di una restrizione all’esportazione imposta con poco preavviso dal governo degli Stati Uniti.

Uno scenario simile si profila per la nuova serie di modelli di OpenAI, GPT-5.6 e GPT-6, che, su direttiva del governo, potrebbe essere resa disponibile solo a clienti selezionati negli Stati Uniti.

Si tratta di esempi diversi che rivelano una scomoda realtà: la disponibilità è diventata una variabile che, a causa di fattori esterni, non è né controllabile né negoziabile.

Resilienza, controllo e pianificazione al posto della sola tecnologia

In realtà, il problema non risiede nella tecnologia che sta alla base degli LLM pubblici, bensì nella resilienza aziendale. Utilizzando esclusivamente modelli pubblici, le imprese si mettono alla mercé di decisioni e conflitti geopolitici, interruzioni globali e modifiche non trasparenti ai prodotti e ai prezzi. Tutto ciò colpisce in primo luogo disponibilità e continuità operativa, ovvero gli ambiti in cui l’AI genera oggi il maggior valore aggiunto.

A questo si aggiunge una componente economica che in molti programmi di AI viene considerata troppo tardi. Con l’adozione crescente, i modelli di pricing variabili fanno sì che, se da un lato l’utilità dell’AI aumenta, dall’altro i costi possano crescere in modo esponenziale, soprattutto con l’introduzione di sistemi di agentic AI. Questo accade in particolar modo quando l’intelligenza artificiale smette di essere un esperimento e viene integrata stabilmente nella catena del valore.

Un esempio attuale è offerto da GitHub Copilot: dopo il passaggio a un modello di fatturazione basato su token, numerosi sviluppatori segnalano drastici tagli al budget a fronte di un utilizzo normale.

Anche Uber ha dovuto constatare che l’azienda aveva già esaurito l’intero budget annuale per il 2026 destinato agli strumenti di programmazione AI e ai token per tool di AI generativa (come Claude Code) in soli quattro mesi, dopo aver incoraggiato i propri dipendenti ad adottare questa tecnologia. Nella pratica, queste dinamiche colpiscono interi team e dimostrano quanto rapidamente le logiche di costo non trasparenti dei servizi di AI pubblici possano trasformarsi in un fardello operativo.

I dati sensibili devono rimanere all’interno dell’azienda

Nel contesto dei modelli ospitati su cloud pubblico, è necessario discutere anche di temi come la protezione dei dati e la condivisione di informazioni aziendali sensibili e proprietà intellettuale.

Secondo lo Stanford AI Index Report 2025, il numero di incidenti documentati relativi alla privacy e alla sicurezza dell’AI è aumentato del 56,4% in un solo anno. Al contempo, l’utilizzo di API pubbliche rende difficile garantire la tracciabilità end-to-end dei dati di addestramento e validazione, nonché la provenienza dell’infrastruttura, come richiesto dall’EU AI Act per i sistemi AI classificati ad alto rischio.

Questo è il punto in cui l’apparente tranquillità derivante dalla presenza di un contratto viene spesso sopravvalutata: i contratti possono definire i doveri, ma non prevengono né i disservizi tecnici né le restrizioni geopolitiche all’accesso.

Private AI: gestione del rischio, non un lusso

La private AI risponde esattamente a queste criticità. La differenza fondamentale risiede nell’interazione tra le applicazioni AI, i modelli e i dati. A differenza di quanto avviene con l’uso di modelli esterni, tutte le informazioni rimangono all’interno della propria sfera di sovranità, sia che si tratti di una configurazione in un cloud pubblico, in un cloud sovrano, on-premise o in un cloud privato nel proprio data center.

Ciò aumenta la sicurezza, protegge la proprietà intellettuale e crea la tracciabilità e l’auditabilità necessarie, che diventano sempre più cruciali in un’epoca di spinte verso la sovranità digitale. Ma soprattutto, le aziende mantengono il controllo su disponibilità, governance e costi.

La private AI non va intesa solo in chiave difensiva. Chi gestisce l’AI in un ambiente controllato e proprietario può sviluppare soluzioni su misura, orientate specificamente agli obiettivi di business e ai casi d’uso individuali. Automatizzando i compiti ripetitivi, è possibile accelerare i processi decisionali e aumentare la produttività, senza scendere a compromessi in termini di sicurezza o conformità.

Sebbene la private AI richieda spesso investimenti iniziali più elevati rispetto ai servizi pubblici, la sua applicazione ripaga nel lungo periodo. La dipendenza da fornitori terzi si riduce, i costi operativi di archiviazione, elaborazione e licenze diminuiscono e, soprattutto, diventano pianificabili, dimostrando nei fatti che la private AI non è un’ottimizzazione estetica, ma il prerequisito per far funzionare l’intelligenza artificiale in modo stabile ed economico.

I modelli pubblici restano un’opzione, ma non le fondamenta

Chiunque voglia impiegare seriamente l’intelligenza artificiale su larga scala dovrebbe considerare i modelli pubblici come un’opzione, ma non come la base. Questo ruolo spetta alla sovranità digitale. Gli esempi citati all’inizio lo rendono evidente: un’interruzione di Gemini o una limitazione dell’accesso imposta per motivi politici, come nei casi di Anthropic e OpenAI, non sono più eccezioni, bensì rischi ricorrenti con cui le aziende dovranno fare i conti anche in futuro.

La private AI offre una soluzione: l’AI cessa di essere un fattore di rischio esterno che crea ulteriori dipendenze e diventa una piattaforma resiliente e conforme alle normative, sulla quale le aziende possono promuovere l’innovazione e scalare di conseguenza, senza subire rallentamenti o rischiare la paralisi operativa a causa di interruzioni, controlli sulle esportazioni o impennate dei prezzi.