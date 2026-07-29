Salesforce scommette sull’intelligenza artificiale sviluppata a Solomeo, il borgo umbro dove ha sede la casa di moda Brunello Cucinelli. Il gruppo statunitense guidato da Marc Benioff ha sottoscritto un accordo per entrare nel capitale di Solomei AI, la società che ha creato Callimacus, una piattaforma capace di generare interfacce digitali personalizzate durante la navigazione.

Le parti non hanno comunicato l’importo dell’investimento né la partecipazione destinata a Salesforce. Secondo le informazioni pubblicate il 27 luglio 2026 dal Corriere della Sera, l’operazione attribuirebbe a Solomei AI un valore compreso tra 70 e 100 milioni di euro. La società americana si affiancherà ai fondatori e agli azionisti iniziali, tra i quali figura Foro delle Arti, holding della famiglia Cucinelli. Non è stato precisato se l’ingresso avverrà direttamente o attraverso Salesforce Ventures, il fondo di venture capital del gruppo.

Solomeo

Da esperimento della maison a prodotto industriale

Solomei AI è stata costituita nel 2024 e opera come entità distinta dalla società quotata Brunello Cucinelli. Il legame con la famiglia dell’imprenditore umbro resta però stretto: Foro delle Arti partecipa al capitale e la società viene indicata come parte correlata nei documenti del gruppo della moda.

Il primo impiego di Callimacus è avvenuto nell’e-commerce di Brunello Cucinelli, utilizzato come ambiente di sperimentazione. Il nuovo sito è stato presentato il 21 gennaio 2026. Nel comunicato sui risultati dell’esercizio 2025, la maison lo ha definito un sito “senza pagine”, costruito per offrire percorsi personalizzati e favorire l’esplorazione delle collezioni.

L’ingresso di Salesforce cambia la scala del progetto. Callimacus dovrà passare da un’applicazione sviluppata intorno alle esigenze di una singola azienda del lusso a un prodotto utilizzabile da imprese differenti, in Europa e Nord America. Solomei AI ha dichiarato che le risorse saranno destinate alla ricerca ingegneristica, allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, all’evoluzione della piattaforma e all’ampliamento delle attività commerciali. La società sta inoltre lavorando alla protezione brevettuale della tecnologia.

Il passaggio non è automatico. Una tecnologia realizzata insieme a un cliente fondatore può funzionare bene nel perimetro per cui è stata concepita, ma deve dimostrare di poter essere installata e gestita su sistemi aziendali diversi. Servono procedure standard, assistenza, sicurezza informatica, tempi certi di integrazione e un modello di prezzo sostenibile. Sono questi gli elementi che determineranno il valore economico effettivo di Solomei AI più della valutazione attribuita al primo aumento di capitale.

Come funziona Callimacus

I normali siti di commercio elettronico presentano una struttura definita in anticipo. Pagine, categorie, menu e percorsi di acquisto vengono progettati prima che il visitatore arrivi. Le raccomandazioni possono cambiare, ma l’architettura resta in gran parte stabile.

Callimacus prova a modificare questo schema. La piattaforma utilizza più agenti di intelligenza artificiale per interpretare le richieste e le azioni dell’utente. Durante la visita seleziona testi, immagini, prodotti e altri contenuti, componendo l’interfaccia in tempo reale. Il risultato dovrebbe essere un percorso diverso per ciascun visitatore, costruito intorno alle intenzioni espresse nella ricerca o nella conversazione.

La tecnologia non coincide quindi con un chatbot aggiunto a un sito tradizionale. Interviene sulla presentazione e sull’organizzazione delle informazioni. Secondo la descrizione fornita da Solomei AI, Callimacus può operare sopra le infrastrutture digitali esistenti e collegarsi a cataloghi, archivi, disponibilità di magazzino e sistemi di pagamento, senza sostituirli.

La possibilità di mantenere i sistemi già utilizzati dalle imprese è rilevante dal punto di vista commerciale. Una piattaforma che imponesse la ricostruzione completa dell’e-commerce avrebbe costi e tempi di adozione più elevati. La separazione tra interfaccia e infrastruttura riduce almeno in teoria l’investimento iniziale, anche se ogni integrazione dovrà essere verificata sul campo.

I primi risultati non misurano ancora le vendite

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli ha fornito una prima indicazione sull’utilizzo della piattaforma durante la presentazione dei conti 2025. La società ha riferito che i visitatori trascorrono più tempo sul nuovo e-commerce rispetto al passato. Non ha però pubblicato dati sul numero degli ordini, sul tasso di conversione, sul valore medio del carrello o sulla quota di visitatori che completa un acquisto.

Il tempo trascorso sul sito può segnalare interesse, ma non costituisce da solo una prova di maggiore efficacia commerciale. Può aumentare perché il percorso risulta più coinvolgente oppure perché richiede più passaggi. Per valutare l’impatto economico serviranno indicatori comparabili con quelli della piattaforma precedente, insieme a dati su resi, abbandono del carrello e vendite generate.

La sperimentazione avviene comunque all’interno di un gruppo in crescita. Brunello Cucinelli ha chiuso il 2025 con ricavi per 1,408 miliardi di euro, in aumento del 10,1% a cambi correnti e dell’11,5% a cambi costanti. L’utile netto è salito del 10,5%, a 142 milioni, mentre il risultato operativo normalizzato ha raggiunto 235,9 milioni. Il canale retail ha prodotto il 67,3% delle vendite e ha registrato una crescita del 12,9% a cambi costanti.

Questi risultati non possono essere attribuiti a Callimacus, entrata in funzione soltanto nel gennaio 2026. Offrono però alla piattaforma un ambiente di prova internazionale, con clienti distribuiti tra Americhe, Europa e Asia e con un marchio che vende prevalentemente attraverso una rete diretta.

Perché Salesforce entra nel capitale

Salesforce raccoglie e organizza, attraverso i propri prodotti, informazioni su vendite, marketing, assistenza, commercio elettronico e relazioni con i clienti. Callimacus lavora invece sul livello visibile al consumatore: l’interfaccia attraverso la quale un’azienda espone prodotti, immagini e contenuti.

La combinazione potenziale è industrialmente coerente. I dati gestiti dai sistemi Salesforce potrebbero alimentare esperienze digitali adattate alle richieste espresse durante la visita, mentre Callimacus potrebbe fornire una nuova porta di accesso ai servizi del gruppo statunitense. Le società, tuttavia, non hanno ancora annunciato integrazioni operative con Agentforce, Commerce Cloud, Data Cloud o altri prodotti Salesforce.

Benioff ha dichiarato che il gruppo lavorerà con Cucinelli e Solomei AI allo sviluppo di una nuova generazione di esperienze basate sull’intelligenza artificiale. Il presidente di Salesforce ha descritto Callimacus come una piattaforma che combina conversazione, conoscenza del contesto aziendale e personalizzazione in tempo reale.

L’investimento può offrire a Salesforce anche un laboratorio nel commercio digitale di fascia alta. Il lusso richiede infatti un controllo accurato della presentazione del marchio e limita il ricorso a interfacce standardizzate. Una tecnologia capace di personalizzare il percorso senza ridurre la riconoscibilità del brand potrebbe trovare applicazioni nella moda, nell’automotive di alta gamma, nell’ospitalità e nei servizi finanziari destinati alla clientela più facoltosa.

Il piano da un miliardo di dollari per l’Italia

L’accordo arriva poco più di un mese dopo l’annuncio di un investimento da un miliardo di dollari che Salesforce intende realizzare in Italia nell’arco di cinque anni. Il programma, presentato il 16 giugno 2026, comprende una nuova sede a Milano, l’ampliamento dell’organico e iniziative di formazione rivolte a imprese e pubblica amministrazione per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale.

Salesforce e Solomei AI non hanno chiarito se l’operazione rientri in quel piano. La vicinanza temporale indica però l’interesse del gruppo americano per l’ecosistema italiano dell’AI, dopo una fase in cui i grandi investimenti internazionali si erano concentrati soprattutto su infrastrutture cloud, centri dati e accordi con amministrazioni pubbliche.

Il rapporto personale tra Benioff e Cucinelli ha preceduto l’intesa societaria. Nel 2017 il fondatore di Salesforce ospitò l’imprenditore sul palco di Dreamforce, la conferenza annuale organizzata a San Francisco. Due anni dopo Cucinelli convocò a Solomeo il simposio “Anima e economia”, dedicato al rapporto tra innovazione, responsabilità e organizzazione dell’impresa.

Cucinelli ha ricondotto l’origine di Callimacus a un lavoro iniziato circa tre anni prima dell’investimento, insieme con Benioff e con un gruppo composto da matematici, tecnologi, filosofi e umanisti. L’obiettivo dichiarato era costruire uno strumento semplice da utilizzare, capace di comunicare con le persone attraverso il linguaggio naturale.

Il passaggio obbligato dal golden power

La conclusione dell’accordo è subordinata all’autorizzazione del governo italiano. L’operazione è stata notificata nell’ambito della normativa sul golden power, che permette alla presidenza del Consiglio di esaminare investimenti e acquisizioni riguardanti attività considerate strategiche.

La disciplina, introdotta dal decreto legge 21 del 2012 e ampliata negli anni successivi, si applica anche a tecnologie, dati, infrastrutture digitali e sistemi con potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale. Il governo può autorizzare l’operazione, imporre prescrizioni oppure, nei casi più delicati, opporsi.

La notifica non implica che l’investimento presenti criticità né anticipa la decisione dell’esecutivo. Conferma però che la tecnologia sviluppata da Solomei AI ricade in un settore sottoposto a vigilanza, soprattutto quando l’acquirente o investitore è un gruppo non europeo.

Il controllo potrebbe riguardare la localizzazione dei dati, la proprietà intellettuale, l’accesso al codice, le modalità di trasferimento tecnologico e i rapporti tra la società italiana e l’azionista americano. Eventuali condizioni incideranno sulla governance e sull’integrazione con i prodotti Salesforce.

Il valore dipenderà dai contratti

La valutazione compresa tra 70 e 100 milioni di euro assegna a Solomei AI aspettative elevate per una società costituita nel 2024 e ancora priva di risultati commerciali pubblici. L’interesse di Salesforce offre capitale, competenze tecniche e accesso a una rete globale di clienti. Non sostituisce però la prova del mercato.

Callimacus dovrà dimostrare di migliorare parametri misurabili: conversioni, ricavi, fedeltà dei clienti e costi di gestione. Dovrà inoltre garantire che le interfacce prodotte dall’AI rispettino le regole del marchio, non mostrino informazioni errate e consentano all’impresa di controllare ciò che viene presentato agli utenti.

L’accordo porta una società italiana nata intorno a un progetto di e-commerce nel circuito internazionale dell’intelligenza artificiale applicata alle imprese. La distanza tra una sperimentazione nel lusso e una piattaforma venduta su larga scala sarà misurata dal numero dei clienti, dalla solidità delle integrazioni e dai ricavi che Solomei AI riuscirà a generare dopo l’ingresso di Salesforce.