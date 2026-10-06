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ROI dell’AI, la metodologia AWS per misurare il valore generato

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L’aumento della spesa per l’AI non indica necessariamente inefficienza. Per comprenderne il valore occorre calcolare quanto costa ogni risultato aggiuntivo, confrontarlo con ricavi e benefici per il business e monitorarne l’evoluzione nel tempo, mentre cambiano modelli, utilizzo, complessità e costi operativi

Pubblicato il 6 ott 2026
Adam Richter

senior optimization solutions architect with AWS Optics

ROI AI AWS
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Se ogni dollaro investito nell’intelligenza artificiale (AI) generasse un ritorno di 2 dollari, l’aumento dei costi sarebbe il segnale di un ROI positivo, anziché di inefficienza. Tuttavia, stabilire una relazione tra la spesa per l’AI e il valore generato per il business può essere complesso, lasciando privi di metriche chiare per capire quando ampliare un’iniziativa o quando, invece, ricalibrarla.

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