Se ogni dollaro investito nell’intelligenza artificiale (AI) generasse un ritorno di 2 dollari, l’aumento dei costi sarebbe il segnale di un ROI positivo, anziché di inefficienza. Tuttavia, stabilire una relazione tra la spesa per l’AI e il valore generato per il business può essere complesso, lasciando privi di metriche chiare per capire quando ampliare un’iniziativa o quando, invece, ricalibrarla.
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ROI dell’AI, la metodologia AWS per misurare il valore generato
L’aumento della spesa per l’AI non indica necessariamente inefficienza. Per comprenderne il valore occorre calcolare quanto costa ogni risultato aggiuntivo, confrontarlo con ricavi e benefici per il business e monitorarne l’evoluzione nel tempo, mentre cambiano modelli, utilizzo, complessità e costi operativi
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