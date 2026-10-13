Misurare il ROI dell’AI agentica è decisivo per le imprese che portano gli agenti intelligenti oltre i progetti pilota. Sistemi capaci di consultare archivi e coordinare operazioni promettono risparmi, ma il tempo recuperato non coincide sempre con un beneficio di bilancio.
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ROI dell’AI agentica: come misurare i risultati
L’introduzione degli agenti AI nelle imprese impone una valutazione rigorosa dei risultati economici. Dalla produttività ai costi di calcolo, fino alla qualità dei servizi e alla scalabilità, una metodologia per distinguere i risparmi effettivi dai benefici soltanto potenziali
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