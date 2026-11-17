Il nuovo sistema hi-tech integra Robotic process automation (RPA), intelligenza artificiale generativa e agentica, e automatizza la ricezione delle fatture dalla catena dei fornitori, l’estrazione delle informazioni, le verifiche documentali e l’inoltro verso i corretti flussi autorizzativi.
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L’AI agentica trasforma la fatturazione della catena dei fornitori
Omnisyst è specializzata nella gestione integrata dei rifiuti industriali, e deve governare aspetti normativi, tecnici, logistici e documentali dell’intera filiera. Il progetto di automazione del ciclo fatture del procurement è stato sviluppato con Roboyo e UiPath
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