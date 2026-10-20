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Come scegliere la piattaforma di AI agentica 2027

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La scelta di una piattaforma AI agentica richiede un’analisi delle capacità di orchestrazione, dell’integrazione con i sistemi aziendali e delle garanzie di sicurezza. Una guida ai criteri tecnologici per confrontare le principali soluzioni enterprise, valutare i costi e individuare l’architettura più adatta

Pubblicato il 20 ott 2026
Giovanni Masi

Computer science engineer

Come scegliere la piattaforma di AI agentica 2027
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Microsoft ha indicato Agent Framework come successore di AutoGen e Semantic Kernel, mentre AWS ha orientato i nuovi progetti verso Amazon Bedrock AgentCore, dopo il passaggio di Bedrock Agents Classic alla modalità di manutenzione. Sono sviluppi che mostrano quanto rapidamente stia cambiando il mercato delle piattaforme di AI agentica.

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Giovanni Masi
Giovanni Masi
Computer science engineer

Ingegnere informatico e dell’automazione, specializzato in cybersecurity e intelligenza artificiale, con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’Information Technology. Ha sviluppato competenze avanzate nella progettazione e nello sviluppo di architetture software, nella gestione di infrastrutture IT complesse, nell’implementazione di strategie di sicurezza informatica e nella creazione di modelli di intelligenza artificiale.

È Presidente della Commissione per l’intelligenza artificiale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone e Vice Delegato del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione – C3i, dove fa parte anche del Gruppo di Lavoro AI (GTL AI).

Nell’ambito dell’Ordine ha ideato e condotto numerosi seminari ed è autore e docente dei corsi:

  • Intelligenza Artificiale per Ingegneri
  • Intelligenza Artificiale Generativa
  • Prompt Engineering.

Svolge attività accademica come cultore della materia presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università eCampus e ha tenuto seminari sull’intelligenza artificiale presso la Pontificia Università Antonianum.

Autore di numerosi articoli scientifici e divulgativi, si occupa di Generative AI e delle sue applicazioni professionali. Ha partecipato a progetti di ricerca avanzata, tra cui:

• BioGene, iniziativa supportata da NASA GeneLab per l’analisi genomica di esperimenti spaziali tramite AI

• Uno studio con l’Università Ben Gurion del Negev (Israele) sulla classificazione del livello di ossidazione degli oli mediante modelli intelligenti.

Attualmente concentra la sua attività sullo sviluppo e lo studio dei Large Language Models (LLM), con particolare attenzione alle applicazioni innovative dell’Intelligenza Artificiale Generativa in ambito tecnico e industriale.

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