Microsoft ha indicato Agent Framework come successore di AutoGen e Semantic Kernel, mentre AWS ha orientato i nuovi progetti verso Amazon Bedrock AgentCore, dopo il passaggio di Bedrock Agents Classic alla modalità di manutenzione. Sono sviluppi che mostrano quanto rapidamente stia cambiando il mercato delle piattaforme di AI agentica.
guida
Come scegliere la piattaforma di AI agentica 2027
La scelta di una piattaforma AI agentica richiede un’analisi delle capacità di orchestrazione, dell’integrazione con i sistemi aziendali e delle garanzie di sicurezza. Una guida ai criteri tecnologici per confrontare le principali soluzioni enterprise, valutare i costi e individuare l’architettura più adatta
Argomenti
Canali